Desde las oficinas de Blizzard confirman que ‘World of Warcraft: Midnight’, la segunda parte de la Saga del alma-mundo, entrará en su fase de pruebas beta el 11 de noviembre. Durante el periodo de pruebas, algunos jugadores serán invitados a probar la expansión, incluyendo aquellos que reservaron la Epic Edition y a los que se han registrado en la página oficial.

Un ligero aperitivo

La fase de pruebas permitirá a los participantes descubrir el próximo contenido, como campañas de progresión y la Ciudad de Lunargenta como base, además de otras ubicaciones aún no confirmadas. En cambio, algo que se ha asegurado es que la prueba también incluirá el sistema Presa, la introducción de la raza haranir y otros elementos previstos.

En fases posteriores, la beta incluirá pruebas de incursiones contra jefes, con el objetivo de recopilar comentarios de los jugadores sobre la mecánica de combate y las funcionalidades de grupo.

World of Warcraft confirma los planes para acceder a las pruebas beta de Midnight / CEDIDA

¿Qué hay disponible en la beta?

Concretamente, durante las pruebas estarán disponibles los sistemas nuevos, toda la experiencia de subida de nivel, las zonas, mazmorras, las profundidades, hogares, la nueva raza jugable y la especialización de cazador de demonios Devorador. Las pruebas de las bandas comenzarán más adelante. Al igual que en el periodo de alfa, se irá añadiendo contenido durante las primeras semanas.

Semana 1:

Introducción de la expansión: Subida del nivel 81 al 90.

Todas las zonas: La batalla entre la Luz y el Vacío se dirime en cuatro zonas nuevas: el Bosque Canción Eterna, Zul'Aman, Harandar y la Tormenta del Vacío.

Centro en Ciudad de Lunargenta: La capital de los elfos de sangre servirá de base para la campaña de Midnight en la que ambas facciones se enfrentarán a nuevas amenazas.

Nueva raza aliada haranir: Será posible granjearse la confianza de los haranir a través de una cadena de misiones que permitirá desbloquear esta raza aliada.

Especialización: cazador de demonios Devorador, con mecánicas diferenciadas según la especialización y los talentos heroicos que usan magia del Vacío.

Elfo del Vacío cazador de demonios: Los elfos del Vacío podrán atender la llamada de los cazadores de demonios y asumir la responsabilidad de repeler a las hambrientas fuerzas del Vacío.

La aventura de Arator: Cadena de misiones por todo el mundo junto a Arator para indagar en la naturaleza de la Luz.

Nuevas mazmorras: Ocho mazmorras con tramas y entornos propios.

Nuevas profundidades: Once profundidades con distintos niveles de reto.

Presa: Persecución de objetivos poderosos por todas las zonas de Midnight en tres niveles de dificultad: normal, difícil y pesadilla. Al derrotarlos se obtienen recompensas y progreso en el sistema.

La Arcantina: Espacio donde personajes conocidos relatan historias y asignan misiones para regresar a Azeroth una vez más.

Actividades nuevas: Se incorporan actividades adicionales orientadas tanto a retos como a ampliar las historias de Midnight.

Viajes: Nueva pestaña en la guía de aventuras que facilita el seguimiento del progreso en el juego.

Actualizaciones de los talentos: Con el lanzamiento de Midnight el nivel máximo sube a 90. Se amplían los árboles de talentos con nuevas facultades e introducción de los llamados talentos alfa.

Nuevo campo de batalla épico: Alto del Asesino.

Actualizaciones de la interfaz de usuario.

Semanas 2-3:

Pruebas de bandas limitadas: Aguja del Vacío (salvo el jefe final), Falla Onírica, Marcha a Quel'Danas (salvo el jefe final).

Sistema de transfiguración actualizado.

Mazmorras míticas+.

Mazmorras de la temporada 1 de Midnight.

Profundidades de nivel alto.

Hogares: Adornos exteriores de los elfos de la noche y los elfos de sangre.

Más actualizaciones de la interfaz de usuario.

Los próximos pasos

Si planeas entrar, conviene revisar el panel de versiones en la app de Battle.net, confirmar la licencia de la beta y preparar una lista breve de tareas (cadena de Arator, primeras profundidades y una visita a la Arcantina) para aprovechar bien las sesiones iniciales.