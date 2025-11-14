ARC Raiders, el éxito incontestable de Embark Studios llega con su segundo lanzamiento

Fundado en 2018 por altos cargos y desarrolladores de DICE y Electronic Arts, la corta historia de este estudio se cuenta por éxitos. Podríamos interpretar que es el viaje de algunos profesionales que buscaron nuevas fórmulas para el éxito tras trabajar durante años en grandes compañías y haber lanzado múltiples Triples A, muchas veces casi clones unos de otros. No iríamos desencaminados, la propia web de Embark deja patente la filosofía del estudio, basada en “redefinir el entretenimiento”, “buscar nuevos límites tecnológicos” y, sobre todo, “innovar”.

El problema del “Éxito inmediato”

Estas intenciones no se han quedado en un mero mensaje, ya que lo han demostrado con hechos. Hace dos años lanzaron su primer título, un juego de disparos llamado ‘The Finals’, que ha ganado fama de “adelantado a su tiempo”, en el que los escenarios eran completamente destructibles, una característica a la que no se le ha prestado atención (al menos hasta hace muy poco) por parte de los grandes shooters del género. Lanzado por sorpresa durante The Game Awards 2023 en formato free-to-play, la fórmula tuvo un ascenso meteórico, un éxito casi sin precedentes al que le sobrevino la conocida “muerte por éxito”, ya que el estudio no fue capaz de asimilar su inmediata popularidad y ofrecer contenido suficiente para sus jugadores. Aunque han pasado de un pico de 242.856 almas concurrentes en Steam en 2023, a conservar una base de jugadores razonable, de aproximadamente 20.000 jugadores diarios a día de hoy.

Dos años después, el estudio vuelve con ‘ARC Raiders’, un shooter de extracción que basa su jugabilidad en entrar a un escenario postapocalíptico, conseguir todo lo que sea útil para fabricar armas y equipamiento y salir lo antes posible. Una vez conseguido el botín o completadas las misiones encomendadas, hay que huir antes de que nos atrapen los ARC, enemigos robóticos que dominan cielo y tierra y que constantemente vigilan la superficie para acabar con todo rastro de la humanidad, que tuvo que refundarse en ciudades excavadas en el subsuelo.

Grandes esperanzas

Este deprimente argumento sostiene un formato que ha resultado ser uno de los formatos más populares del año. Con un récord de 700.000 jugadores concurrentes (el triple que ‘The Finals’ en su mejor momento), y una media de 300.000 jugadores diarios y creciendo, el juego se ha convertido en un destacado dentro de su especie. ¿Cuál es el secreto? De inicio, el juego, desarrollado en Unreal Engine, demuestra que este motor gráfico puede ser tan robusto y preciosista gráficamente como puedan afinarlo sus desarrolladores. Los escenarios son magníficos y tanto el audio como las físicas destacan por su realismo. El juego, a nivel técnico, funciona, pero no es esa la única razón de su éxito de convocatoria, porque pese a ofrecerse como un juego de extracción “clásico”, añadió un elemento fundamental.

Aquí todos los personajes sobre la superficie viven bajo la constante amenaza de las máquinas, los ARC, que son terriblemente diligentes en su trabajo. La IA del juego, unida a las físicas de los ARC, los convierte en enemigos temibles a los que no te quieres enfrentar. ¿Cuál ha sido el resultado? Que a pesar de que no estaba previsto, la humanidad y los jugadores que, en principio, estaban destinados a pelearse entre ellos por conseguir su botín, han decidido que tienen un enemigo mayor con el que lidiar y el 90% de los encuentros entre ellos resultan ser pacíficos y colaborativos (la cifra es mera estimación personal).

Puedes ver en Internet cientos de vídeos de jugadores colaborando, haciendo cola para completar las misiones (cuando podrían estar matándose perfectamente) y apoyándose en los momentos más complicados. Personas que no se conocen de nada, que es la primera vez que se encuentran, colaboran activamente para que la humanidad sobreviva. Ayuda a ello el chat de proximidad, con el que podemos averiguar si quien tenemos enfrente es amigo o enemigo simplemente hablando con él a una distancia prudencial. Es una maravillosa y, a la vez, temible paradoja de un futuro en el que la Inteligencia Artificial ha subyugado a los humanos de forma tan terrible que la única opción que queda es unirse para sobrevivir.

De género indefinido

El juego es un shooter de extracción, pero podría ser un survival horror por el diseño de los escenarios. Llaman la atención los edificios en ruinas en los que tendremos que valernos de linternas para poder descubrir su interior, y que están vigilados por temibles máquinas que no dudarán en atacarnos en cuanto nos detecten. También hay espacios abiertos, esta vez vigilados por drones armados hasta los dientes, o peor, máquinas robóticas que patrullan constantemente la superficie en busca de víctimas.

ARC Raiders – Launch Trailer

Nuestro papel en este contexto, más que el de un orgulloso soldado es el de un personaje dedicado al pillaje, al saqueo o a la rapiña, siempre pendiente de que humanos o máquinas no acaben con nosotros, porque el castigo es temible y perderemos absolutamente todo lo que hayamos conseguido. Queremos decir todo. Si esto ocurre, volveremos a la ciudad subterránea de Speranza con las manos vacías para reconstruir, poco a poco, nuevo equipamiento con el que poder sobrevivir en la superficie.

Con esto queda patente que el formato no es amable, no da un respiro. Se reduce a matar, morir; sobrevivir y conseguir la recompensa o perderlo absolutamente todo en un momento. Pocos juegos pueden transmitir esa urgencia, esa necesidad de sobrevivir como lo hace ‘ARC Raiders’. Cada derrota no solo afecta a nuestro ego, sino a nuestro bolsillo y a nuestro inventario, haciendo al personaje más y más débil. Quizá no podamos volver a conseguir un equipamiento similar al que teníamos tras una derrota en días o, todo lo contrario, si somos afortunados y volvemos con vida.

‘ARC Raiders’ acaba también de recibir su primer contenido gratuito, y es bienvenido. Con esto el boato se amplía con el nuevo mapa, Stella Montis, que trae nuevas armas, misiones y enemigos para los Raiders. En diciembre ya se ha anunciado que llegará más contenido gratuito para responder a una base de jugadores muy activa que se estima en más de 4 millones en todas las plataformas.

ARC Raiders - The North Line Update

Conclusiones

Está claro que Embark aprendió la lección de ‘The Finals’ para no morir de éxito y dar a los jugadores lo que quieren, que no es otra cosa que más y mejor contenido tras un lanzamiento exitoso. Si todo sigue como hasta ahora, puede que ‘ARC Raiders’ sí pueda sobrevivir esta vez en la cima del también cambiante y sobresaturado sector del videojuego. A modo de resumen, es un juego de disparos de extracción como ningún otro, un generador de historias totalmente impredecible, tenso y absorbente dirigido por sus jugadores.