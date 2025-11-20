Ghost of Yōtei revela la fecha de lanzamiento del modo Nueva Partida+

Si ya has completado la aventura de Atsu en ‘Ghost of Yōtei’, la desarrolladora Sucker Punch te acaba de dar una excusa inmejorable para volver a jugarla, puesto que, a partir del 24 de noviembre el juego incluirá un modo Nueva Partida+. Según el estudio, esta opción permitirá reiniciar la aventura con todos los recursos que tu personaje haya acumulado a lo largo de la historia.

Sin embargo, no tendrás que conformarte con derrotar fácilmente a tus oponentes gracias a las ventajas que ofrecen armas de fuego, armaduras y habilidades. Esto se debe a que, en el modo Nueva Partida+, se habilita un nivel de dificultad más exigente. Además, aparecerá la moneda “Flores” que se puede usar para desbloquear más de 30 objetos cosméticos.

Sucker Punch también anticipa que la variante ofrecerá hasta diez amuletos nuevos para potenciar las habilidades de Atsu. Además, el personaje alcanzará un nivel extra de mejora para armas y conjuntos de armadura.

Ghost of Yōtei se prepara para recibir mejoras

Aunque no tengas intención de disfrutar de una segunda vuelta también obtendrás otros incentivos gracias a una actualización gratuita programada por el estudio. A partir de entonces, el título permitirá rejugar misiones individuales con la opción de consultar el rendimiento en cada una. También recibirá nuevas funciones de accesibilidad, incluyendo la reasignación de los botones direccionales y, a su vez, incorporará mejoras en el Modo Foto, como mayores controles de exposición, una cuadrícula de composición y filtros adicionales.

Ghost of Yōtei - Nueva Partida +

Todos contentos

En Sucker Punch aseguran que se encuentran muy satisfechos con el estado del título exclusivo para PS5 y que continuarán trabajando en nuevas características. Entre ellas se encuentra el modo multijugador ‘Legends’, que llegará en 2026 y profundizará aún más en el folclore japonés.