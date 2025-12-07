OXO Museo del Videojuego premia al creador del Tetris, Alexey Pajitnov

OXO Museo del Videojuego celebró este sábado noche la primera edición de OXO LEGENDS , un evento que ha rendido homenaje a la trayectoria de Alexey Pajitnov, creador del legendario Tetris, con la entrega de un galardón especial. La gala ha tenido lugar en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, y ha contado con la participación y el apoyo de Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.

El acto ha contado con las actuaciones de Retrocabeza y de Meneo, y ha concluido con un turno de preguntas donde Alexey Pajitnov ha podido responder directamente a las preguntas del público. Además, Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, ha presentado en exclusiva su libro The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love. El primer galardón OXO Legends a Alexey Pajitnov por su contribución a la historia del videojuego fue entregado por Henk Rogers; Javier Ramos, CEO de Kaiju Group y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Alexey Pajitnov y Henk Rogers en OXO Museo del videojuego Málaga / L.O.

El viernes 5 de diciembre, los invitados disfrutaron de una visita privada a OXO Museo del Videojuego Málaga, donde pudieron conocer en detalle sus colecciones y exposiciones que recorren los 70 años de historia de los videojuegos incluyendo algunas piezas exclusivas relacionadas con Tetris.

Alexey Pajitnov y Henk Rogers juegan al Tetris / L.O.

Posteriormente, se dirigieron al espacio privado “La Oficina” de Diego Gallegos, donde pudieron degustar un menú exclusivotemático elaborado para la ocasión por el chef con estrella Michelín, donde los “tetriminos” fueron los protagonistas. La experiencia se completó con un recorrido por distintos enclaves turísticos de la ciudad. Su aventura continúa en Madrid, donde Alexey Pajitnov y Henk Rogers visitarán OXO Museo Madrid este 8 de diciembre. A las 12h, se presentará en el museo y por primera vez en Madrid el mencionado libro “The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love”.