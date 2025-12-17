Trivial
Un videojuego de Málaga pone a prueba los conocimientos sobre los 130 años de cine español
El estudio Novelingo lanza 'Tómbola', un videojuego con casi 1.900 preguntas para repasar la historia del cine español, disponible en español, inglés y las lenguas cooficiales del Estado
EFE
'Tómbola', un nuevo videojuego desarrollado por el estudio malagueño Novelingo, invita a poner a prueba los conocimientos sobre los 130 años de historia del cine español con un formato de preguntas y respuestas de tipo 'trivial' agrupadas en distintas categorías y temáticas.
El director general de Novelingo, Daniel Cañete, ha explicado este miércoles en la presentación que el videojuego nació cuando se planteaban "cómo rendir homenaje al cine español de una forma accesible y divertida".
El objetivo era "no solo recordar películas, sino también descubrir cosas y sonreír con nostalgia", ha añadido el responsable de esta empresa con sede en Málaga y especializada en videojuegos educativos y culturales.
El resultado es un videojuego disponible en todas las lenguas cooficiales del Estado y en inglés "en el que en cada partida se aprenden cosas" a través de un total de 1.896 preguntas, cifra que hace un guiño al año en el que se celebró la primera proyección cinematográfica en España.
El juego, que se puede descargar de forma gratuita en las principales plataformas móviles (iOS), se ofrece en dos modos, uno clásico, con rondas de preguntas cerradas en las que los aciertos otorgan la puntuación final, y otro infinito, que plantea un reto continuo para aprender, mejorar "y desbloquear logros con nombres irónicos y llenos de humor cinéfilo".
'Estrellas en pantalla', 'Detrás de la cámara', 'Películas inolvidables', 'Cinematografías territoriales', 'Cine dirigido por mujeres', 'Cine LGTBI', 'Géneros diversos', 'Etapas históricas' y 'Claves de nuestra identidad audiovisual' son las categorías en las que están agrupadas las preguntas.
"Queríamos un juego que enseñe, que entretenga y que ponga en el lugar que se merece el talento que hay en nuestro país", ha señalado el director de Novelingo, que ha recibido financiación para este proyecto de la UE y del Ministerio de Cultura mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
