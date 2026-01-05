Esta batería de nuevos juegos gratuitos da la bienvenida a 2026 por todo lo alto.

Enero de 2026 inaugura un prometedor año de producciones interactivas con una serie de propuestas gratuitas muy apetecibles. Se trata de juegos que se descargan y juegan sin la necesidad de pagar nada por adelantado donde todos coinciden en ofrecer un formato donde entras, pruebas y más adelante decides si te compensa ir adquiriendo extras. Este tipo de modelo, además de monetizar a través de la tienda habitual, suele basarse en temporadas, recompensas por jugar, misiones y un pase opcional que desbloquea cosméticos y mejoras de progresión. Con esa idea en mente, aquí van tres estrenos confirmados para el mes de enero que cumplen con todos los requisitos.

2XKO (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Estreno 20 de enero

Anunciado oficialmente por Riot Games a finales de diciembre, ‘2XKO’ es un juego de lucha por equipos 2 contra 2 con una jugabilidad aparentemente trepidante y controles intuitivos. Puedes jugar solo, controlando a ambos luchadores, o formar equipo con un amigo. El plantel incluye una multitud de héroes de 'League of Legends' y 'Arcane', con conjuntos de movimientos inspirados en el MOBA original, pero adaptados para un juego de lucha.

Warwick Gameplay – Tráiler

Highguard (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Estreno 26 de enero

Creado por Wildlight Entertainment, un estudio fundado por veteranos de ‘Apex Legends’ y ‘Titanfall’, ‘Highguard’ es un shooter PvP en primera persona donde los jugadores cabalgan, luchan y realizan incursiones como un Guardián, un pistolero arcano que lucha por el control de un continente mítico. El objetivo de cada partida es luchar contra otros grupos de Guardianes para controlar el Rompedor, infiltrarte y destruir la base enemiga para tomar el control del territorio.

Highguard – Tráiler

The Seven Deadly Sins Origin (PS5, PC, iOS, Android)

Estreno 28 de enero

Cerramos nuestro trío especial con un RPG de acción en tercera persona y mundo abierto inspirado en el manga de Nakaba Suzuki. Prepárate para viajar por el vasto mundo de Britannia, recreado a partir del anime, y vivir una historia original escrita específicamente para la ocasión. El protagonista es el príncipe Tristán del reino de Liones, encargado de restaurar el orden en Britannia tras una misteriosa colisión espacio-temporal. Como Tristán, puedes formar equipo con una diversa lista de héroes, cada uno con habilidades de combate únicas, o simplemente relajarte y disfrutar de momentos de paz mientras pescas, cocinas o exploras.

The Seven Deadly Sins: Origin – Tráiler

Un poco de ayuda para superar la cuesta de enero

En resumen, si enero se te hace cuesta arriba, al menos aquí puedes compensarlo con estos tres títulos sin coste de entrada que reúnen géneros y planteamientos de juego muy distintos, desde lucha competitiva hasta disparos por equipos y un RPG de mundo abierto con toques cooperativos. Todos respaldados con un trabajo de producción por encima de lo habitual en este tipo de propuestas.