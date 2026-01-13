ReveN hace historia en TFT y logra la primera plaza española para la Tactician’s Crown

Antonio 'ReveN' Pino ya tiene billete para la gran cita mundial de Teamfight Tactics. El jugador de KOI cerró un fin de semana perfecto en la Copa de Shurima EMEA del TFT Pro Circuit y, con este puesto, se convirtió en el primer español clasificado para la Tactician’s Crown del Set 16, programada del 27 al 29 de marzo de 2026.

Una racha imparable

El título llegó tras imponerse con 32 puntos en un torneo con 32 participantes de la región EMEA, disputado en el Set 16, ‘Legado y Leyendas’. En la partida definitiva, ReveN superó al italiano Giuseppe 'Ryko' Natile apoyándose en una composición con Taric, Shyvana, Lucian, Senna, Sett, Yunara, Wukong y Swain, con Fiddlesticks como pieza final. Un cierre muy sólido para una jornada que, para la escena española, ya queda marcada para la historia.

Pero no todo fue tan sencillo. ReveN empezó a engancharse a TFT en el Set 2, en un momento de recuperación tras una lesión que le apartó temporalmente de ‘League of Legends’ (LOL). Con el paso de los sets fue puliendo su nivel hasta llegar a este punto, con una plaza para el Mundial y la sensación de que España ya tiene un represente de altos vuelos competitivos.

El podio en EMEA y los ganadores en AMER y APAC

En la Shurima Cup de EMEA, la segunda posición fue para el eslovaco Tomino6. El tercer y cuarto puesto quedaron en manos francesas con Emre “Double61” Demirtas (Karmine Corp) y Pierre 'TarteMan' Menu (Mihos eSport).

El fin de semana también dejó campeones en otras regiones. En AMER, el canadiense Nicholas 'wasianiverson' Faust se llevó la victoria con 30 puntos. En APAC, el taiwanés AlphaQi, que compite para Flash Wolves, ganó con 34 puntos y, como ReveN, obtuvo plaza directa para el Mundial.

Próximas paradas del Pro Circuit

El TFT Pro Circuit es el ecosistema competitivo de primer nivel del formato, donde los mejores jugadores de cada región compiten por Puntos Pro, premio económico y plazas para las Finales Regionales. El Set 16 aún tiene dos citas por delante dentro de ‘Legado y Leyendas’, la Copa de Aguas Estancadas del 30 de enero al 2 de febrero y la Copa de Demacia del 13 al 15 de febrero.