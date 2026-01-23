De Fable a Forza Horizon 6 pasando por lo nuevo de Tim Schafer, reunimos todos los anuncios del Xbox Developer Direct 2026

El último Xbox Developer Direct, que es el formato elegido por la división de juegos de Microsoft para presentar a su público las novedades relacionadas con los próximos lanzamientos de la casa, ha traído un poco de luz sobre lo que Xbox tiene preparado para sus jugadores.

Forza Horizon 6

La emisión abrió apuntando muy alto con ‘Forza Horizon 6’, el juego de carreras de mundo abierto de Playground Games, que se dejó ver con detalle. Los desarrolladores han mostrado a sus jugadores una entrega ambientada en Japón, con un mapa que apunta a ser el más grande y denso de la franquicia, con la mayor zona urbana vista hasta ahora, además de un sistema estacional con efectos mucho más perceptibles en cada área del mapa.

También hubo espacio para revisar garajes personalizables y nuevas actividades como Drag Meets y Horizon Time Attack Circuits. En este sentido, la flota de vehículos será amplia, con más de 550 coches para conducir mientras aceleras por las calles del sol naciente. El juego llegará el 19 de mayo de 2026 a PC, Xbox Series X|S y Game Pass, con acceso anticipado programado para el 15 de mayo, pero solo para usuarios que compren la versión Premium. La edición de PS5 se ha confirmado, pero llegará más adelante en 2026.

Beast of Reincarnation

Sin abandonar nuestra presencia a tierras niponas, la emisión se trasladó a los dominios de ‘Beast of Reincarnation’, un RPG de acción de Game Freak bajo el sello Fictions que gana en interés con cada nueva presentación. En esta ocasión, descubrimos que la protagonista se llama Emma, que su perro Koo tendrá un papel central y que sus habilidades con plantas se usarán tanto para moverse como en el combate. El juego se sitúa en un Japón postapocalíptico en el año 4026 y su sistema de lucha combina acción en tiempo real con mecánicas de ralentización para ejecutar acciones de Koo.

En cuanto a su lanzamiento, aún no hay un día confirmado, pero hemos podido comprobar cómo se comporta a través de varias secuencias de juego, incluyendo la pelea contra un lobo gigante. El juego llegará en el verano de 2026 a PC, PS5, Xbox Series X|S y Game Pass, pero aún no tiene fecha exacta.

Beast of Reincarnation Gameplay

Kiln

Desde hace semanas se viene especulando con el desarrollo de un título inédito surgido del equipo liderado por el histórico Tim Schafer. Pues bien, se trataba de ‘Kiln’, un nuevo proyecto de Double Fine Productions, presentado por el propio Schafer. Se trata de un brawler multijugador por equipos 4 contra 4 en el que das forma a guerreros de cerámica con una rueda de alfarero y los controlas en combate, con físicas y destrucción muy presentes.

El objetivo pasa por transportar agua para apagar el horno del rival. El juego estará disponible en primavera de 2026, pero antes se podrá acceder al programa mediante una beta cerrada, anunciada para pronto, en PS5, Xbox Series X|S, PC y Game Pass.

Kiln - Announce Trailer

Fable

La guinda al pastel corrió a cargo de ‘Fable’, que mostró parte de su propuesta de renovación mediante varias secuencias recogidas del juego. Entre otros elementos se pudo observar el creador de personaje, se mostraron algunas batallas para enseñar el sistema de combate y se incluyeron ejemplos para entender la libertad que se pretende ofrecer a los jugadores, con opciones para formar una familia, comprar edificios y trabajar como herreros, por nombrar solo algunas.

También se dejó caer un sistema de reputación y consecuencias, con reacciones distintas si tus actos se ven o pasan desapercibidos. De nuevo, no tenemos una fecha de lanzamiento oficial, pero se ha confirmado que llegará en otoño de 2026 a PC, Game Pass, Xbox Series X|S y PS5 el mismo día.

Fable Gameplay Teaser

25 aniversario de Xbox

Noticias relacionadas

El evento concluyó recordando que 2026 marca el 25.º aniversario de Xbox, una fecha simbólica para la marca, ya que la primera consola llegó en noviembre de 2001. Además de los cuatro títulos del Direct, Microsoft dejó caer que el año traerá más noticias relacionadas con franquicias históricas y se mencionaron de forma expresa 'Gears of War: E-Day' y 'Halo: Campaign Evolved', ambos previstos para 2026.