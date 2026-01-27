Movistar KOI y GIANTX toman ventaja en la LEC Versus y encaran febrero con tranquilidad

La fase regular de la LEC Versus llega a su ecuador con la tabla apretada y poco margen para despistes. A falta de dos jornadas, Movistar KOI y GIANTX se mantienen en una zona cómoda con 4 victorias y 2 derrotas, el mismo registro que Fnatic y Natus Vincere, mientras que Karmine Corp conserva el liderato con 5-1. El objetivo ahora es terminar entre los ocho primeros para seguir en la pelea con las eliminatorias que arrancan el 16 de febrero y culminan con las finales del 1 de marzo.

No hubo suerte para todos

Entre los conjuntos españoles el fin de semana dejó sensaciones distintas. Movistar KOI firmó un 2-1, con triunfos ante Fnatic y Karmine Corp Blue y una derrota que condicionó el fin de semana, el cruce frente a GIANTX. Ese partido terminó con un golpe serio para el equipo liderado por Javier “Elyoya” Prades, superado de principio a fin por el conjunto malagueño. Aun así, KOI se mantiene en el grupo perseguidor y con margen para encarrilar el billete a la siguiente fase.

GIANTX, por su parte, cerró la jornada con una victoria clara ante Movistar KOI y reforzó su buen momento en la clasificación. El equipo ha ido dejando señales de solidez, con un rendimiento consistente y un planteamiento que empieza a dar resultado desde la fase de selección y bloqueos. Con el 4-2, se coloca en una posición que permite mirar hacia febrero sin urgencias inmediatas.

Team Heretics ha arrancado con más dificultades y el balance de resultados lo deja en la parte baja. 2-4 tras seis jornadas. En el tramo más reciente, el equipo logró una victoria ante Team Vitality, pero cedió ante Los Ratones y G2 Esports, un balance que les condiciona durante las dos jornadas restantes.

League of Legends. / CEDIDA

Karmine Corp continúa intratable

En la parte alta, Karmine Corp lidera la clasificación con un 5-1. En la tabla actual, el único equipo que ha conseguido rascar un mapa es Movistar KOI. Aun con un fin de semana con cruces exigentes, el bloque francés ha sumado victorias y mantiene el control del liderato en esta primera parte de la fase regular.

G2 Esports, campeón de las LEC Finals de 2025, aparece de momento en un segundo pelotón, con 3-3 tras seis partidos. El equipo reaccionó con victorias ante Shifters y Team Heretics, aunque cayó con claridad frente a Karmine Corp, un resultado que deja su inicio de temporada bajo lupa.

Fnatic, con el jungla español Iván “Razork” Martín, comparte registro con KOI y GIANTX. El equipo sumó triunfos ante Team Vitality y GIANTX, y cedió frente a Movistar KOI, un fin de semana que le mantiene bien colocado en el grupo que persigue al líder.

En la zona baja, Los Ratones han encontrado aire tras un comienzo sin victorias. El equipo invitado de ERL ha sumado triunfos ante Team Heretics y Shifters, lo justo para volver a entrar en la pelea por el top 8 con 2-4. En cambio, Karmine Corp Blue se queda de momento en el último puesto con 1-5.

MKOI vs GX – 2026 LEC Versus

Todo por decidir

A falta de dos jornadas, el margen de error es mínimo. La información oficial de LoL Esports recuerda que la fase regular arranca el 17 de enero y dura cuatro semanas, con los ocho mejores avanzando a las eliminatorias. Para el cierre del circuito, las finales están fijadas en Badalona del 27 de febrero al 1 de marzo, con partidos en esas tres fechas.

Noticias relacionadas

Con dos jornadas pendientes y una tabla comprimida, Movistar KOI y GIANTX ya han hecho lo más difícil en esta primera mitad, colocarse arriba y evitar la zona de corte. Ahora queda rematar el pase en las dos jornadas que faltan y llegar a febrero dentro de los puestos de eliminatorias.