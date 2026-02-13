'007 First Light' nos anticipa parte del origen de un joven James Bond en pleno ascenso

IO Interactive junto con Amazon MGM Studios, han presentado durante el State of Play de Sony un nuevo tráiler de historia de ‘007 First Light’, que nos ofrece un vistazo ampliado a la interpretación de IO Interactive sobre los orígenes de James Bond. En realidad, el vídeo prepara el contexto para un thriller de espionaje con recorrido internacional, en el que Bond termina siendo reclutado por el MI6 y se adentra en el mundo del espionaje, repleto de amenazas invisibles.

Bond se postula a 007

El tráiler ofrece un primer vistazo a sus intervenciones iniciales en Islandia, dejando ver su criterio, autocontrol y agudeza, cualidades que lo encaminan hacia la exigente formación del recién reactivado programa 00. Aún inexperto y en ocasiones, temerario, Bond (interpretado por Patrick Gibson) deberá adaptar sus instintos con la estructura y disciplina de este nuevo mundo, donde la iniciativa no siempre se recompensa y la obediencia suele ser la norma.

Al adentrarse en el mundo del espionaje, Bond descubre una defensora inesperada en M (interpretada por Priyanga Burford), que detecta su potencial como un agente capaz de mantener el control en situaciones desesperadas y cumplir sus objetivos siguiendo su propio criterio. John Greenway (interpretado por Lennie James), antiguo agente 00 e instructor del programa, representa el contrapunto de Bond. Como operativo apegado al reglamento, la estricta filosofía de Greenway choca rápidamente con el enfoque instintivo e improvisado de Bond sobre el terreno.

A pesar de sus diferencias, Bond y Greenway se ven obligados a trabajar juntos. Con el resurgimiento de 009, un antiguo operativo británico ahora convertido en renegado, la situación se convierte en la primera prueba real de campo para el nuevo y reavivado programa. El viaje lo llevará a lugares como los Cárpatos y el mercado negro de Aleph y lo conduce hasta el impredecible Bawma (interpretado por Lenny Kravitz). Pero también tendrá que lidiar con personajes misteriosos, como Charlotte Roth (interpretada por Noemie Nakai), y determinar dónde recaen sus lealtades antes de decidir en quién confiar.

Los orígenes del Agente 007

“Con 007 First Light, nos propusimos reimaginar el origen de James Bond, explorando los momentos de su adiestramiento que lo convierten en el agente que los jugadores conocen, aunque todavía no en la leyenda en la que se convertirá”, comenta Hakan Abrak, CEO de IO Interactive. “Esta es una versión de Bond que sigue siendo inexperta y está encontrando su lugar en el mundo del espionaje, pero que ya está definida por sus instintos, inteligencia y la determinación que le distingue. Los jugadores reconocerán desde el primer momento las cualidades inconfundibles que lo convierten en Bond”, afirma.

'007 First Light '- Story Trailer

¿Cuándo se publica 007 First Light?

El lanzamiento de la aventura está previsto para el 27 de mayo de 2026, pero ya se encuentra disponible para su venta anticipada en PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Switch 2 y PC. Para Europa se han confeccionado varias ediciones incluyendo una Edición Coleccionista y la Edición Legado. Además, las reservas recibirán como incentivo la mejora gratuita a la Edición Deluxe, que incluye acceso anticipado de 24 horas, además de objetos y atuendos exclusivos dentro del juego.