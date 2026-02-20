Todd Howard asegura que The Elder Scrolls VI retomará su estilo clásico con la ayuda del motor Creation Engine 3

A través de una inesperada intervención en el podcast Kinda Funny Gamescast, Todd Howard, máximo responsable creativo en Bethesda Game Studios, ha proporcionado el repaso más completo de los últimos años sobre el estado de 'The Elder Scrolls VI'. Entre otros temas, aseguró que el estudio quiere dejar atrás los cambios aplicados a los últimos juegos para centrarse en su forma habitual de plantear un RPG. Según Howard, el equipo echaba de menos una progresión más libre y el planteamiento habitual del mundo abierto de 'Skyrim' y 'Fallout 4'. El nuevo proyecto se plantea con esa idea.

Cambio de motor

De la charla, lo más relevante tiene que ver con el motor Creation Engine 3. Después de 'Starfield', título diseñado sobre la versión anterior del mismo motor, Bethesda ahora está construyendo el juego sobre una tercera versión optimizada. El creativo explicó que actualmente trabajan para reducir las transiciones y acelerar la carga de elementos, al tiempo que se pretende aumentar el detalle en distancias cortas con una presentación más uniforme, para que el mundo se perciba de forma más orgánica.

The Elder Scrolls VI. / Cedida

Howard fue sincero al analizar los últimos años del estudio y encuadra tanto 'Fallout 76' (de corte multijugador) como 'Starfield' (con su estructura procedimental de planetas y viajes rápidos) a modo de paréntesis respecto a los planteamientos habituales de la empresa. Para enmendarlo, con 'The Elder Scrolls VI' pretenden volver a un mundo más compacto, reduciendo la estructura discontinua de proyectos anteriores. El creativo lo resume en estos términos: "Volvemos a ese estilo clásico que echábamos de menos y que conocemos tan bien. Queremos que sientas que lo estás experimentando por primera vez al entrar en este mundo", explicó.

Hammerfell como posible destino

Aunque aún falta mucho tiempo antes de que esté listo, el máximo representante del estudio asegura que el proyecto está a punto de cumplir una etapa interna importante y que actualmente la gran mayoría del equipo se dedica en exclusiva al desarrollo del RPG. Respecto a la ubicación de la aventura, anteriores trabajadores del equipo, como Kurt Kuhlmann (diseñador y guionista), han comentado que la ambientación se estableció durante la producción de ‘Fallout 4’, algo que alimenta la teoría de que el juego podría usar Hammerfell como telón de fondo y que no quiso entrar a valorar.

The Elder Scrolls VI. / CEDIDA

La presión de anunciarse demasiado temprano

Howard también tuvo tiempo para reflexionar sobre el coste de anunciar un juego con casi ocho años transcurridos desde su anuncio. Reconoce que no le entusiasma enseñar un proyecto demasiado pronto, porque el tiempo juega en contra y la falta de noticias termina por alimentar especulaciones, aunque asegura que la dirección actual se está esforzando mucho para mantener satisfecho al estudio.

The Elder Scrolls VI – Announcement Teaser

Noticias relacionadas

Así que ahora, con 'Starfield' en segundo plano y a falta de cualquier intención oficial sobre su posible adaptación para PS5, todo apunta a que 'The Elder Scrolls VI' recibirá más recursos y espacio en la planificación de Microsoft para los próximos años. Solo queda esperar a que todo ese trabajo se transforme en algo tangible.