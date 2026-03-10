VIDEOJUEGOS
¿Podrá tu PC mover Crimson Desert? Reunimos requisitos y objetivos de rendimiento en ordenador y consolas
Descubre qué necesitas para jugar al título de Pearl Abyss y qué rendimiento puedes esperar dependiendo de la consola o la resolución
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Antes de su lanzamiento a nivel mundial el próximo 19 de marzo, Pearl Abyss ha desvelado hoy las especificaciones oficiales de rendimiento para PC, consola y Mac de ‘Crimson Desert’, su próxima aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywel. El proyecto impulsado por el motor BlackSpace Engine, propietario de la desarrolladora, presentará un mundo abierto sin pantallas de carga que promete detallados entornos, intensos combates, exploración y muchas misiones. Todos estos elementos se combinarán para crear una experiencia para un solo jugador profundamente inmersiva. Para ello necesitarás una consola de actual generación, un PC o Mac.
Requisitos mínimos y recomendados en PC
Objetivos de rendimiento en consolas
Objetivos de rendimiento en Mac
Objetivos de rendimiento en ASUS ROG Xbox Ally
En el caso de PC, las especificaciones destacan las configuraciones recomendadas para diferentes ajustes gráficos, mientras que los objetivos de rendimiento en consola detallan las resoluciones y velocidades de fotogramas que los jugadores de consola pueden esperar en sus sistemas.
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF marca el play off de ascenso
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva
- Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena
- Vecinos de Soliva reclaman más locales comerciales y acusan al Ayuntamiento de Málaga de 'condenarlos a muerte' como barrio
- Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón