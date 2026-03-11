EA confirma despidos en los equipos de 'Battlefield 6' pese a vender más de siete millones de copias

Lanzado en octubre de 2025, a 'Battlefield 6' no se le puede negar que ha logrado revitalizar la franquicia tras un periodo difícil y, de hecho, firmó el mayor estreno de su historia, con más de siete millones de copias vendidas en sus tres primeros días. Pese a ello, muchos de los desarrolladores que participaron en la recuperación de 'Battlefield 6' han terminado dentro de una ronda de despidos que ha sido ratificada por Electronic Arts.

Bajas confirmadas

Según la información, los citados recortes se han extendido a varios de los equipos que forman Battlefield Studios. Entre los estudios señalados se encuentran DICE, Criterion Games, Ripple Effect Studios y Motive Studio, todos implicados en el desarrollo o el soporte del juego. Por el momento, Electronic Arts no ha detallado el número exacto de profesionales que se acogerán a este recorte, pero desde la compañía se explica que los cambios forman parte de un proceso de reorganización interna. Si atendemos a lo que argumentan en su versión, con esta medida se pretende reestructurar los equipos en función de las prioridades de la franquicia y de las necesidades de la comunidad de jugadores.

Battlefield sigue siendo una prioridad para EA

"Hemos implementado algunos cambios en nuestra organización de Battlefield para coordinar mejor a nuestros equipos en torno a lo que más le importa a nuestra comunidad", explicó EA en declaraciones recogidas por el medio estadounidense IGN. "Battlefield sigue siendo una de nuestras principales prioridades y seguimos invirtiendo en la franquicia, guiados por los comentarios de los jugadores y por el trabajo realizado en Battlefield Labs", explican desde la compañía en un contexto delicado para el juego.

En Steam, 'Battlefield 6' mantiene una valoración "Mixta", mientras parte de su base de jugadores ha criticado algunas medidas, actualizaciones, la presencia de anuncios emergentes vinculados al pase de batalla y determinadas medidas relacionadas con mapas y retos semanales. Una cantidad considerable de usuarios también ha cuestionado algunos aspectos de su diseño jugable, entre ellos la velocidad de movimiento y varios cambios introducidos tras el lanzamiento. Aun así, el título sigue registrando una actividad estable en la plataforma de Valve meses después de su estreno, aunque los registros públicos disponibles se refieren a usuarios concurrentes, no a jugadores diarios totales.

'Battlefield 6' Season 2 - Gameplay Trailer

Noticias relacionadas

La ausencia de Zampella

Los despidos llegan además meses después del fallecimiento de Vince Zampella, una de las figuras más ligadas al relanzamiento de la franquicia, y en paralelo coincide con el proceso de compra de Electronic Arts por parte de un consorcio liderado por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, una operación valorada en 55.000 millones de dólares. No obstante, hasta el momento no consta una relación oficial que vincule ambos movimientos. En todo caso, el momento que atraviesa Battlefield Studios vuelve a dejar una imagen de gran inestabilidad.