TFT Spanish Major: Elche acoge la mayor competición nacional de Teamfight Tactics este fin de semana

La comunidad española de ‘Teamfight Tactics’ celebrará el próximo 21 de marzo uno de sus encuentros más señalados del año con la llegada del TFT Spanish Major, que se disputará en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, en Elche. El recinto abrirá sus puertas de 09.00 a 20.00 horas y reunirá competición y una programación de actividades pensada para el público.

Las joyas nacionales

El torneo juntará a algunos de los nombres más conocidos de la escena española, que pelearán por el título del Major tras lograr su plaza a través de distintos caminos como la ladder, el circuito universitario, el clasificatorio abierto y las invitaciones. Entre los clasificados por ladder aparecen ODESZA, Blackza, Ferni, Xus0o, Kaladin, Bastida, Guillosko y Tactics, mientras que Usopp y Lele estarán presentes como representantes de la clasificación universitaria.

El evento también contará con jugadores invitados como PABLOMURO, Snoodyboo, Safo20, Dalesom, AKAWonder y Manute. El clasificatorio abierto completa la lista de participantes con Serginyo, Ayth, DiegoKj, Luispanos, Jabato, Gover, Usur, Jecodi, Magical, Exter, Sagy, Adrinedi, ALFWAR, Chuying, Sinsajo02 y Marc Style.

La retransmisión y el seguimiento del evento estarán acompañados por los casters Ivana y Estanishing, mientras que Quiqueco será el host. Todo podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Riot Games España en Twitch, además de en los canales de varios participantes.

Un evento para celebrar

Además de ser el gran punto de encuentro de la competición estatal, el TFT Spanish Major también quiere servir como celebración para quienes siguen de cerca el videojuego. Las personas que asistan podrán hacerse con un pack regalo exclusivo, hasta agotar existencias, que incluirá una camiseta de edición limitada, una tote bag temática, un pin coleccionable, póster del Major y póster de Riftbound.

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El evento contará con una Fanzone abierta al público en la que se podrá participar en distintas actividades durante toda la jornada. Entre ellas habrá pulsadores, una zona de juegos, photocall, un espacio para diseñar tu propio cartel, la zona TFT Clubs, una zona Free Gaming y varias propuestas relacionadas con ‘Riftbound’, el juego de cartas coleccionables de Riot. A lo largo del día también habrá dinámicas para el público, como predicciones sobre la región ganadora, sesiones de Free Play, Kahoot! temáticos, lobbies abiertos para jugadores y una foto grupal con los asistentes.