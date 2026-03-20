El lanzamiento de 'Resident Evil Requiem' se ha convertido en un fenómeno que la franquicia no experimentaba desde hace años. Además de un planteamiento jugable y una trama que han convencido a crítica y público, la entrega trae aparejado un hallazgo inesperado en la figura de Leon S. Kennedy que tardaremos en aclarar.

El anillo de casado

El detalle aparece al completar la aventura tanto en una escena final como en varias ilustraciones desbloqueables de la galería del juego, donde Leon luce un anillo en la mano izquierda que se ha convertido en uno de los grandes misterios entre sus seguidores, divididos entre los que apuestan por Ada Wong, Claire Redfield o, quien sabe, quizá Helena Harper o un personaje todavía desconocido.

¿Se ha casado Leon? El director de 'Resident Evil Requiem' evita aclarar el gran misterio. / Elsotanoperdido

A todo esto, el propio director Koshi Nakanishi, preguntado por el asunto, ha optado por mantener el secreto y desviar la atención al plano emocional de la escena final sin ofrecer una aclaración explícita. Para Nakanishi, la alianza de Leon funciona ante todo como una imagen cargada de sentido dentro de la evolución del personaje. El director explica que la intención de Capcom era mostrar que, después de tantos años enfrentándose a horrores biológicos desde el incidente de Raccoon City, Leon por fin tiene “un lugar al que volver”.

“La respuesta se aclarará algún día, pero no ahora”, vino a señalar, dejando claro que el anillo puede interpretarse tanto como una pista concreta sobre su vida privada como un gesto ligado a la idea de hogar, paz y refugio. El planteamiento de Capcom pasa así por humanizar a uno de sus personajes más herméticos y dejar que sean los jugadores los que rellenen, por ahora, los huecos.

Los héroes y el plan de pensiones

‘Requiem' utiliza este recurso para encaminar a sus personajes clásicos hacia una etapa distinta. Frente a entregas más centradas en la supervivencia o en la amenaza bioterrorista, está vez se plantea una condición más humana del personaje.

El buen rendimiento del juego sugiere además que esa mezcla entre terror, espectáculo y desarrollo personal sigue teniendo tirón entre el público. La entrega ya supera los 6 millones de copias vendidas y la editora nipona ha confirmado que es el título de la franquicia que más rápido ha alcanzado esa cifra y ha adelantado que seguirá apoyándolo con contenido adicional.

Noticias relacionadas

Resident Evil Requiem - Short Film

Queda por comprobar si el contenido extra anunciado terminará por resolver el misterio o si la editora japonesa preferirá seguir guardándose esa carta durante las próximas tres décadas de la franquicia.