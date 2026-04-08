Starfield aterriza en PS5 con una actualización gratuita junto a una expansión de historia

Una vez superado el periodo de exclusividad marcado por Microsoft, ‘Starfield’ ya está disponible para PS5 y no llega solo, puesto que el lanzamiento en la consola de Sony se acompaña de nuevo contenido para todas las versiones, como el paquete de expansión “Terran Armada” y la actualización gratuita “Free Lanes”, que en Bethesda describen como el mayor parche publicado desde el estreno del juego.

Ahora también en PlayStation 5

Con todo lo anterior, ‘Starfield’ reúne en PS5 su formato más amplio hasta el momento, con más contenido narrativo y nuevas opciones de viaje por los Sistemas Colonizados. La edición para la consola de Sony aprovecha funciones como la barra de luz, los gatillos adaptativos y el panel táctil del mando. En PS5 Pro, además, se puede elegir entre el modo rendimiento, centrado en una tasa de imágenes por segundo más alta, y el modo visual, orientado a una imagen de mayor calidad.

Starfield. / Cedida

Free Lanes y Terran Armada

El DLC “Terran Armada” introduce una nueva campaña narrativa que enfrenta a los jugadores contra fuerzas robóticas en los Sistemas Colonizados a través de nuevos personajes, escenarios, enemigos, misiones y recompensas, haciendo que el jugador participe directamente de un conflicto que puede por terminar afectando al futuro de la humanidad en su periplo por el espacio.

Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Announce Trailer

Por su parte, la actualización gratuita “Free Lanes” introduce cambios en la base del juego con un conjunto de variantes y nuevas funciones, como la posibilidad de viajar entre planetas dentro de sistemas estelares usando el Modo Crucero, con escenas de combate y exploración, junto a actividades paralelas durante el trayecto.

Otros elementos inéditos

También puedes esperar nuevas localizaciones y eventos repartidos por todo el universo, además del sistema X-Tech diseñado para mejorar el equipo, enemigos con modificadores, el vehículo terrestre Saltador lunar y mejoras en los puestos avanzados, entre ellas el almacenamiento compartido y una mascota. En este mismo plano, la actualización introduce nuevos miembros a la tripulación, entre ellos Muria y un minirobot, así como cambios al sistema de Nueva Partida+, que permite conservar ciertos objetos tras pasar por la Unidad.

Starfield – PS5 Features Trailer

Ampliar el universo de Starfield

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En este punto es importante incidir en que la actualización “Free Lanes” es gratuita para todos los jugadores, mientras que el paquete de contenido descargable “Terran Armada” está disponible sin coste adicional para aquellos que posean la Edición Premium en Xbox y Steam. En todo caso, con estos nuevos materiales ‘Starfield’ entra en una nueva fase, expandiendo su universo y ofreciendo una experiencia más pulida y completa para los jugadores en todas las plataformas.