Fable mantiene su lanzamiento para otoño y el estudio responde a las especulaciones de un retraso

Tras varias semanas de rumores y comentarios que no han dejado de alimentar dudas sobre los tiempos de desarrollo de ‘Fable’, Playground Games ha reiterado que la reentrada de la franquicia sigue prevista para otoño de 2026, aunque tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de aclarar la situación y asegurar que, al menos por ahora, el plan sigue en marcha.

Sin miedo a GTA 6

Las especulaciones cobraron fuerza tras unas informaciones publicadas por Giant Bomb, que apuntaban a un movimiento interno en la planificación de ‘Fable’. Aun así, ese cambio no implicaría por ahora salir del plazo oficial fijado para otoño de 2026. El medio también relacionaba esa posible variación con la cercanía de ‘GTA 6’, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Fable. / .

Ante el revuelo generado por estas afirmaciones, en Playground Games han optado por pronunciarse directamente y, como respuesta a varios mensajes de jugadores en redes sociales, el estudio solo se reafirmó en que espera recibir al público en Albión en otoño de 2026. Por ahora, ese mensaje mantiene intacto el plazo oficial. Si el proyecto ha sufrido algún cambio interno, una llegada más cerca de finales de año seguiría siendo posible dentro de ese marco y lo situaría en un tramo muy competido del sector.

Un ambicioso regreso a Albión

El nuevo ‘Fable’ supone el reinicio de una de las franquicias de RPG de acción más queridas de Microsoft. Una vez más estará ambientado en Albión, con un planteamiento de mundo abierto repleto de personajes, aventuras y opciones de personalización. Como es habitual en la franquicia, cada jugador podrá crear un protagonista totalmente configurable, y de sus elecciones se irá desarrollando tanto la narrativa como la reacción del mundo. De modo que las relaciones y buena parte de la aventura variarán según las acciones que los jugadores vayan tomando a lo largo de la partida.

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Fable - Gameplay Teaser

Video de gameplay de Fable.

Se mantienen los planes

Entre los elementos confirmados se encuentran el combate cuerpo a cuerpo, a distancia y mágico, así como opciones ligadas al trabajo, las propiedades, relaciones personales e incluso la posibilidad de tener hijos dentro del juego. En este sentido, la experiencia apuesta por un sistema de consecuencias más orgánico, alejado de las estructuras morales más rígidas que se dieron en el pasado. Todo esto y mucho más, se podrá comprobar cuando ‘Fable’ se publique, antes de finalizar otoño de 2026 en PC, Xbox Series y PS5.