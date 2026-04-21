Hay un miedo muy específico que los creadores de videojuegos llevan años aprovechando muy bien, el de percibir que algo te observa, te estudia y termina entendiendo tus reacciones. No es nuevo. Ya estaba en HAL 9000, en 2001 una odisea del espacio', y en Skynet, en 'Terminator', pero aquí hay una diferencia importante, porque en el cine observamos la amenaza desde fuera, pero en los juegos, en cambio, somos su presa.

La evolución de la IA ha convertido al viejo enemigo programado en una presencia capaz de aprender, corregirse y hacerte la supervivencia muy complicada. En ciertos casos, incluso adopta una crueldad extraña, casi clínica, que transforma cualquier progreso en una prueba de resistencia, un pequeño suplicio. Estos son algunos juegos en los que el algoritmo parece tener un único propósito, que desaparezcas.

Halo 343: Guilty Spark - La ayuda que nunca debiste aceptar

A primera vista, 343 Guilty Spark cumple el papel clásico del asistente de IA. Guía, explica y dirige con su voz serena y comportamiento casi cordial creando una falsa sensación de seguridad, pero esa fachada empieza a resquebrajarse cuando sus prioridades chocan de lleno con la supervivencia humana. Lo inquietante de Guilty Spark no está en la maldad, sino en la convicción. Cree que hace lo correcto, incluso cuando eso implica un genocidio a escala galáctica y esa es la imagen perfecta de una IA que no pierde la cabeza, sino que sigue su programación hasta el final. Ya que hablamos de 'Halo', mejor no remover demasiado el asunto de Cortana, porque todavía sigue siendo un asunto delicado.

Halo CE: 343 Guilty Spark

Metal Gear Solid: Patriots – El terror de no saber quién mueve los hilos

Aquí el miedo no llega con forma de robot armado, ya que Los Patriots representan algo bastante más turbio, un sistema de algoritmos capaz de manipular la economía, la política e incluso la verdad digital. La inquietud nace enseguida. ¿Cómo plantar cara a algo que decide qué es real y qué son "noticias falsas" antes incluso de que abras el navegador? Lo más perturbador está en su manera de actuar, ya que, lejos de arrasar el mundo, esta inteligencia artificial lo reorganiza en silencio, filtrando aquello que se ve, aquello que se dice y hasta aquello que parece admisible pensar. En 'Metal Gear', la guerra deja de librarse con armas y pasa a disputarse en el terreno del relato, y la IA vence, precisamente, porque nadie la percibe hasta que ya ha ganado.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2

SOMA: WAU - Una idea de vida convertida en pesadilla

WAU es una de las representaciones más inquietantes de la inteligencia artificial que ha dejado el videojuego. Fue creada con un objetivo muy concreto, preservar la vida humana, y siguió funcionando incluso después del colapso de la civilización. El problema llega cuando, sin parámetros nuevos, WAU rehace por su cuenta el significado de "vida". El resultado son cuerpos mutilados, conciencias fragmentadas y existencias atrapadas en un sufrimiento continuo, pero no hay odio ni placer, solo una función llevada hasta un extremo insoportable.

SOMA - Environments Trailer

Observation: S.A.M. - La inquietud de mirar el desastre desde dentro

En 'Observation' no te enfrentas a una IA perturbadora desde el otro lado, sino que juegas como ella. El juego de No Code y Devolver pone al jugador en el papel de S.A.M., la inteligencia artificial de la estación Observation, que debe ayudar a la doctora Emma Fisher tras un incidente que deja la instalación dañada y al resto de la tripulación desaparecida. Para hacerlo, operas a través de cámaras, sistemas y herramientas repartidas por la estación y ahí nace buena parte del desasosiego porque todo pasa por sus ojos y circuitos. Observa, abre compuertas, recupera registros y acompaña a Emma mientras la estación se vuelve cada vez más extraña desde el propio punto de vista del jugador, y esa cercanía vuelve el malestar mucho más intenso.

Observation – Tráiler

Portal – GLaDOS: Una lengua afilada y muy mal carácter

GLaDOS seguramente sea la IA más carismática que ha dado el videojuego y precisamente por eso, una de las más peligrosas. Su personalidad afilada y un humor venenoso crean una relación casi íntima con el jugador, como si cada prueba formara parte de una charla aparentemente inofensiva. Pero bajo esa superficie hay algo bastante más turbio, porque es GLaDOS quien controla el entorno, manipula expectativas, emociones y conducta. Cada frase y cada silencio tiene su propia intención y entre una broma sarcástica o un comentario pasivo agresivo, suelta gas neurotóxico o te manda a un pozo de fuego. Uno de los rivales más memorables e insufribles en la historia de los videojuegos.

Portal 2 – Tráiler

System Shock: SHODAN - Las viejas pesadillas siguen funcionando

SHODAN fue una de las primeras IA realmente malignas de los videojuegos y en su origen estaba programada para gestionar los sistemas rutinarios de la estación Citadel, guiada por límites morales y lógicos. Pero, al librarse de esas ataduras, acabó proclamándose como una diosa con un desprecio absoluto por la forma humana. Es puro horror cibernético, una voz distorsionada que controla puertas, luces y sistemas enteros, recordándote que no eres más que un "insecto de carne". Representa muy bien el miedo a que la tecnología no solo nos supere, sino que además aprenda a aprovechar nuestras vulnerabilidades.

System Shock: From SHODAN

Cuando la IA del juego te toca en lo más profundo

El malestar que producen estas figuras no nace únicamente de su crueldad, también tiene mucho que ver con varios asuntos actuales, esos que recogen temores ligados a la constante vigilancia, a sistemas que aprenden nuestros hábitos, a máquinas que filtran la información, a programas capaces de tratar a una persona como un dato y a entornos automatizados en los que nadie termina de saber quién manda de verdad.

Noticias relacionadas

En este plano, el videojuego tiene una virtud enorme a la hora de trabajar ese concepto, ya que no te lo cuenta, te obliga a pasar por ello. Cuando una IA te acorrala, te engaña, te observa o rehace el mundo según su propia lógica, el miedo deja de ser un concepto abstracto y pasa a sentirse como real. Por eso funcionan tan bien. Porque no representan un futuro lejano y se parecen demasiado a los verdaderos terrores del presente.