Un joven Bond se examina para obtener la licencia para matar en 007 First Light

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. Esta semana revisamos los videojuegos que llegarán entre el 25 y el 29 de mayo a PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Switch 2 y móviles, en una lista que reúne grandes nombres, propuestas independientes y varios lanzamientos especialmente apetecibles para el público que busca algo distinto.

La semana viene marcada por ‘007 First Light’, que llevará a un joven agente británico a PS5, Xbox Series y PC, aunque también hay otras producciones tan interesantes como ‘Paralives’, ‘Realm of Ink’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’ o ‘Mina the Hollower’. Junto a ellos aparecen lanzamientos como la llegada de ‘Slime Rancher’ a iOS y Android, ‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’ o ‘Bluey’s Quest for the Gold Pen’, este último orientado al público familiar. A continuación, puedes consultar la lista completa, junto a sus sistemas y fechas.

Lunes 25 de mayo:

‘Paralives’ (PC)

‘Enter the Chronosphere’ (PC)

‘Teamfight Manager 2’ (PC)

Martes 26 de mayo:

‘LumenTale: Memories of Trey’ (PC, Switch)

‘Birushana: Winds of Fate’ (Switch)

‘Slime Rancher’ (iOS, Android)

‘World of Tanks: HEAT’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Yerba Buena’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Stonemachia’ (PC)

‘The Henchmen’ (PC)

‘Romestead’ (PC)

‘Realm of Ink’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Realm of Ink’ es un roguelite de acción ambientado en un mundo inspirado por la pintura a tinta y la fantasía oriental. La historia sigue a Red, una espadachina que persigue al Demonio Zorro y acaba descubriendo que su vida está escrita dentro de un libro. A partir de ahí, la protagonista se adentra en un reino habitado por enemigos, jefes y criaturas inspiradas en el folclore chino. En lo jugable, propone enfrentamientos ágiles, distintos estilos de lucha, armas, gemas de tinta, mascotas y mejoras que cambian la manera de afrontar cada partida.

Realm of Ink Xbox Release Date

Video de YouTube titulado "YouTube video player".

Miércoles 27 de mayo:

‘Echo Generation 2’ (PC, Xbox Series)

‘Starminer’ (PC)

‘Sydless’ (PC)

‘007 First Light’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘First Light’ es una aventura narrativa de acción y espionaje desarrollada y editada por IO Interactive que plantea una historia sobre los orígenes de James Bond. La obra presenta al personaje antes de convertirse en el agente 007, cuando todavía es un recluta joven, ingenioso y algo impulsivo dentro del programa de entrenamiento del MI6. Su trama sigue los hechos que le llevan a ganarse su número, en una misión vinculada a la persecución de un agente renegado y a varios escenarios propios del universo Bond. Para ello combina sigilo, acción, infiltración y escenas cinematográficas.

The First 13 Minutes of 007 First Light

Video titulado "007 First Light" de YouTube.

Jueves 28 de mayo:

‘Crashout Crew’ (PC, Xbox Series)

‘Nickelodeon Extreme Tennis: Next!’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Cheap Car Repair’ (PC)

‘Beat the Champions’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Blueberry’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Bluey’s Quest for the Gold Pen’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Shift At Midnight’ (PC)

‘Story of Seasons: Grand Bazaar’ (PS5, Xbox Series)

‘Stray’ (Switch 2)

Viernes 29 de mayo:

‘My Little Puppy’ (PS5, Switch)

‘Mina the Hollower’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Mina es una Hollower e inventora que regresa a su isla tras recibir una petición de auxilio del barón Lionel. Años atrás, creó los Spark Generators, unas torres de energía que llevaron prosperidad a la isla. Cuando esos generadores empiezan a fallar y una amenaza se acerca a Ossex, la única zona que aún conserva energía, Mina debe adentrarse de nuevo en un territorio maldito para restaurarlos y descubrir qué ocurre realmente. En lo jugable, combina acción, aventura y estética de 8 bits inspirada en Game Boy Color, con combates exigentes, secretos y jefes repartidos por un mundo oscuro e interconectado.

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Mina the Hollower – Nintendo Switch 2

Video de Mina The Hollower en YouTube.

Bond, tinta y una isla maldita

La última semana de mayo tiene en ‘007 First Light’ su principal reclamo, una aventura centrada en un James Bond joven que todavía debe ganarse la licencia para matar. Junto al título de IO Interactive aparecen ‘Realm of Ink’ y ‘Mina the Hollower’, dos propuestas muy distintas que llevan la semana hacia la acción roguelite, la fantasía oriental y la aventura gótica de aire clásico. En conjunto, estos días habrá espacio para el espionaje, los combates ágiles, la simulación de vida, el juego cooperativo, el deporte arcade y las aventuras familiares.