Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en mayo en MálagaAgresión sexual a niña en MarbellaExámenes de SelectividadMuere un motorista en MálagaRescatan a 300 perros y gatos en VélezJunta de CaminosIncendio en el hotel IbisSorteo de entradas Málaga CF
instagramlinkedin

VIDEOJUEGOS

PlayStation amplía sus accesorios con el mando arcade FlexStrike y los altavoces Pulse Elevate

Sony confirma el precio de su arcade stick inalámbrico, mientras su nueva línea de altavoces queda a la espera de nuevos detalles

Mando arcade FlexStrike.

Mando arcade FlexStrike.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

El nuevo arcade stick inalámbrico PlayStation FlexStrike para PS5 y PC encabeza la lista de productos de la familia PlayStation que Sony planea lanzar en 2026. La compañía ha utilizado el blog de PS para revelar la fecha y el precio de FlexStrike, concretar la llegada de su nuevo monitor de 27 pulgadas en Estados Unidos y Japón, y avanzar nuevos detalles de los altavoces Pulse Elevate, que todavía no tienen precio confirmado.

Un arcade stick para PS5 y PC

El mando arcade inalámbrico PlayStation FlexStrike estará disponible en todo el mundo a partir del 6 de agosto a un precio de venta recomendado de 199,99€. Las reservas se abrirán oficialmente en PlayStation Direct, y en distribuidores autorizados a partir del 12 de junio. En España, las reservas comenzarán a las 10:00, hora local.

Mando FlexStrike.

Mando FlexStrike. / Cedida

Este mando arcade oficial de PlayStation 5 está diseñado para PS5 y PC, aunque Sony precisa que la compatibilidad con ordenador se implementará después del lanzamiento y llegará a más usuarios de forma progresiva. En cuanto a su configuración de venta, el accesorio incluye una bolsa de transporte y una batería recargable integrada.

El monitor de 27 pulgadas prueba suerte en Estados Unidos y Japón

Su nuevo monitor para juegos de 27 pulgadas, que incluye una base de carga para el mando DualSense, estará disponible a partir del 27 de agosto por 349,99 dólares, inicialmente solo en EE.UU. y Japón. El monitor cuenta con una pantalla IPS QHD de 27 pulgadas con resolución de 2560x1440, VRR y admite hasta 120 Hz en PS5 y PS5 Pro, y hasta 240 Hz en PC o macOS. Sony no ha anunciado por ahora una fecha para Europa ni precio en euros para este modelo.

Mando FlexStrike.

Mando FlexStrike. / Cedida

Altavoces Bluetooth

Noticias relacionadas

Por su parte, los altavoces inalámbricos Pulse Elevate se lanzarán a finales de 2026 a un precio aún por determinar. Según PlayStation, son los primeros altavoces estéreo inalámbricos de la familia y comparten tecnología con los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, como los transductores magnéticos planares, PlayStation Link y Bluetooth. También incorporan micrófono integrado con reducción de ruido mejorada por IA y una batería recargable de hasta 12 horas.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
  2. Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
  3. Así será el play off de ascenso a Primera División: formato, fechas y horarios
  4. El supermercado Costco ya tiene fecha de apertura en el Málaga Nostum: marzo de 2027
  5. El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas
  6. Panaderos, maestras y agricultores: Estas son las seis esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre
  7. El bar de Málaga a pie de playa que tiene tapas enormes por tres euros y cerveza a uno: 'Buen tapeo con vistas al mar
  8. Un jubilado malagueño de 71 años logra 34.000 firmas en Change.org contra el recorte de su pensión: 'Es tremendamente injusto

Vídeo: Así se inició el incendio en Le Grand Café y el hotel Ibis

La Policía Nacional detiene en Marbella a tres personas por vender ropa falsificada en dos tiendas de lujo

La Policía Nacional detiene en Marbella a tres personas por vender ropa falsificada en dos tiendas de lujo

Dani García, chef marbellí: "La mejor ensaladilla rusa se hace con huevos fritos de codorniz, patatas y un toque de vinagre de Jerez"

Dani García, chef marbellí: "La mejor ensaladilla rusa se hace con huevos fritos de codorniz, patatas y un toque de vinagre de Jerez"

Eduardo Ruiz revalida la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Málaga

Eduardo Ruiz revalida la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Málaga

Jason Lee y Mira Sorvino estarán en Comic-Con Málaga el 2 de octubre

Jason Lee y Mira Sorvino estarán en Comic-Con Málaga el 2 de octubre

La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Sánchez se reafirma sobre Zapatero: "Total colaboración con la justicia, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo"

La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Sánchez se reafirma sobre Zapatero: "Total colaboración con la justicia, respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo"
Tracking Pixel Contents