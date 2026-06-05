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Silent Hill Townfall confirma planes de estreno para su aterrador viaje a St. Amelia
La franquicia se traslada hasta una isla escocesa cubierta por la niebla, donde Simon Ordell tendrá que enfrentarse a algo más que su pasado
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Konami ha confirmado que ‘Silent Hill Townfall’ se lanzará el 24 de septiembre de 2026 en PS5 y PC, mediante Steam y Epic Games Store. Las reservas digitales ya están disponibles en edición estándar y Deluxe, ambas con incentivos para aquellos que compren el juego por adelantado. El anuncio se ha realizado a través de un tráiler emitido durante el último State of Play, donde se muestran escenas de juego y nuevos pasajes de St. Amelia, el pueblo escocés donde transcurre esta historia.
Los misterios de St. Amelia
Desarrollado por el estudio escocés Screen Burn Interactive, en colaboración con Annapurna Interactive y Konami, el capítulo nos invita a controlar los designios de Simon Ordell, que vuelve a St. Amelia tras ser llamado para resolver asuntos pendientes de su pasado. Al llegar, encuentra un lugar aislado, cubierto por una niebla espesa y un silencio poco tranquilizador.
Durante la aventura, Simon llevará consigo una CRTV, una pequeña televisión portátil que le sirve para captar señales, seguir rastros del pasado y orientarse ante algunas amenazas. Esta herramienta toma el relevo de la radio clásica de Silent Hill, aunque aquí tendrá una presencia mayor dentro de la investigación y del propio juego.
Los nuevos materiales recogidos de la entrega también muestran zonas residenciales cercanas al puerto deportivo, calles vacías, escenas de persecución y encuentros donde no siempre conviene plantar cara. Con todos estos elementos se confirma que ‘Townfall’ opta por la investigación y mecánicas de sigilo, que se complementan con posibilidades para combate cuerpo a cuerpo, además de la posibilidad de utilizar armas de fuego, aunque parece que huir, esconderse o distraer a las criaturas tampoco parece descartable.
Recompensas por reservar
Las reservas ya están abiertas en formato digital. La edición estándar incluye el juego y, como incentivo, el estilo "Oxidada" para la CRTV. En PS5 también se añade el estilo "Edición playera", limitado a la versión de PlayStation.
La edición Deluxe sube la apuesta con un libro de arte digital, la banda sonora digital, un atuendo alternativo para Simon y acceso anticipado de 48 horas. También incluye los estilos "Oxidada" y "Edición playera" para la CRTV, este último solo en PS5.
Silent Hill: Townfall – Tráiler
Los secretos de St. Amelia
‘Silent Hill Townfall’ llevará la serie a una isla escocesa y se jugará en primera persona, pero promete que mantendrá su apuesta por el terror, los puzles y la investigación, aunque lo envuelve todo entre señales que no deberían estar ahí, calles muertas y un protagonista que regresa a un lugar donde el pasado parece que sigue demasiado vivo.
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