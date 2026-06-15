The Adventures of Elliot y Copa City llenan de fantasía y gestión deportiva la semana de UFC 6.

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 15 al 19 de junio llegarán nuevos títulos a PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Switch 2, en una semana con aromas a rol de corte clásico, gestión deportiva, conducción, estrategia táctica, artes marciales mixtas y varios lanzamientos independientes para PC.

‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ se perfila como el lanzamiento más importante de la semana en Xbox Series, PS5, Switch 2 y PC con su propuesta que recupera el sabor a rol clásico. También hay espacio para ‘EA Sports UFC 6’, una nueva entrega de la serie deportiva de Electronic Arts, que lleva el octágono a PS5 y Xbox Series con Alex Pereira y Max Holloway como grandes figuras. La lista se completa con propuestas tan apetecibles como ‘Copa City’, ‘#DRIVE Rally’ y ‘R-Type Tactics I – II Cosmos’, entre muchos otros estrenos. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 15 de junio de 2026:

‘Mole’ (PC)

Martes 16 de junio de 2026:

‘Zenless Zone Zero’ (PC)

‘City Car Driving 2.0’ (PC)

‘Copa City’ (PC)

El fútbol no empieza cuando rueda el balón. Antes hay calles que preparar, accesos que ordenar, aficionados que mover y una ciudad entera pendiente de que todo salga bien. Esa es la base de ‘Copa City’, un simulador de Triple Espresso que sustituye la pasión del césped por la meticulosa organización de grandes eventos futbolísticos.

Este original formato nos invita a gestionar los preparativos que rodean un partido y para ellos habrá que gestionar elementos como el transporte, seguridad, zonas de comida, entretenimiento y servicios urbanos, en una mezcla de gestión deportiva y planificación urbana que toma como tablero de juego ciudades como Varsovia, Berlín y Río de Janeiro.

Copa City – Tráiler

Miércoles 17 de junio de 2026:

‘Pokémon Champions’ (iOS, Android)

‘goblinAmerica’ (PC)

‘Backrooms Lost Runners’ (PC)

Jueves 18 de junio de 2026:

‘R-Type Tactics I – II Cosmos’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘DAVE THE DIVER: In the Jungle’ (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, Switch 2)

‘#DRIVE Rally’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘You Are The Monster’ (PC)

‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘The Millennium Tales’ es una producción a cargo del equipo de Square Enix responsable de ‘Octopath Traveler’ y ‘Bravely Default’, que se atreve con una historia de fantasía que abarca varios milenios y una puesta en escena HD-2D muy ligada a la etapa actual de la compañía japonesa.

La aventura sigue a Elliot y Faie, un hada que lo acompaña en un viaje por un continente indómito. El juego combina combates en tiempo real, magia de apoyo entre ruinas y territorios salvajes. Square Enix también ha publicado una demo a modo de prólogo, que permite probar los primeros compases antes del estreno completo.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Tráiler

Viernes 19 de junio de 2026:

‘Thank You For Your Application’ (PC)

‘EA Sports UFC 6’ (PS5, Xbox Series)

‘UFC 6’ se presenta con Alex Pereira y Max Holloway como grandes caras promocionales y una propuesta dirigida al público de las artes marciales mixtas centrada en el combate cuerpo a cuerpo, el contacto entre luchadores y la personalidad de cada atleta dentro del octágono.

EA utiliza Markerless Capture y Sapien Technology para recrear movimientos, golpes y reacciones con mayor fidelidad, mientras que Real-Time Contact trabaja la física, el daño y las respuestas durante los intercambios. La entrega incorpora además Flow States, una función que traslada al octágono las habilidades, fortalezas y tendencias de cada luchador.

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UFC 6 – Tráiler

Rol clásico, gestión futbolística y combates en el octágono

Continuamos avanzando por junio con una semana sin grandes superproducciones, pero sí con una selección bastante completa liderada por ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ que se lleva buena parte de la atención gracias a su regreso al rol de corte clásico y su puesta en escena HD-2D. A su lado, ‘Copa City’ propone gestionar todo aquello que rodea a un gran evento futbolístico, mientras que ‘EA Sports UFC 6’ traslada de nuevo las artes marciales mixtas al octágono de PS5 y Xbox Series.