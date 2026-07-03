NOVEDADES
Modern Warfare III llega a PlayStation Plus en julio junto a For the King II y CrossCode
Sony confirma los tres juegos de PlayStation Plus Essential para julio, disponibles para reclamar hasta el 3 de agosto
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Mientras la industria está completamente revolucionada por la decisión de Sony de abandonar los discos físicos para PS5 y PS6 a principios de 2028, el blog oficial de la compañía ha confirmado la lista de juegos que se incorporarán en julio a la biblioteca de los miembros de PS Plus Essential y niveles superiores. Los suscriptores podrán añadir a su colección ‘Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle’, ‘For the King II’ y ‘CrossCode’, todos con versión para PS5 y PS4. Los tres estarán disponibles entre el martes 7 de julio y el lunes 3 de agosto.
Juegos de julio en el plan Essential:
Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle
La entrega publicada por Activision en 2023 continúa la historia de la Fuerza Operativa 141, con el capitán Price y su equipo frente al ultranacionalista Vladimir Makarov. El paquete incluye una intensa campaña, multijugador con mapas clásicos revisados y el modo Zombies, una experiencia cooperativa JcE de mundo abierto desarrollada con la colaboración de Treyarch.
Call of Duty: Modern Warfare III – Gameplay
For the King II
La secuela vuelve a Fahrul con grandes dosis de rol táctico, estrategia por turnos y elementos roguelite que puede jugarse en solitario o en cooperativo para cuatro jugadores, con grupos de aventureros, un mapa dividido en casillas y combates donde la colocación del equipo tiene mucha importancia. Esta vez, el reino está bajo el dominio de la reina Rosomon.
For The King II – Tráiler
CrossCode
‘CrossCode’ nos ofrece una aventura que apuesta por el género RPG de acción en 2D con ambientación de 16 bits, combates en tiempo real, puzles y una trama de ciencia ficción ambientada dentro de un MMORPG ficticio. La protagonista es Lea, una joven que intenta encontrar las respuestas que revelan la realidad de su situación mientras avanza por un mundo diseñado como si fuera un juego online.
CrossCode - Console Release Date
Hay tiempo para reclamar los juegos de junio
Antes del cambio de tanda, todavía queda margen para reclamar los juegos mensuales de junio y hasta el 6 de julio, puedes añadir a tu colección producciones tan interesantes como ‘Grounded Fully Yoked Edition’ para PS5 y PS4, ‘Nickelodeon All-Star Brawl 2’ para PS5 y PS4, y ‘Warhammer 40,000: Darktide’ para PS5.
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