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Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6' con Homer a los mandos de un sofá armado

El gag ‘LA-Z Rider’ llevó a Homer hasta un Miami de neones y persecuciones que recuerda al Vice City de 'Grand Theft Auto'

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6 '.

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6 '.

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Buena parte de la gigantesca expectación ante el estreno de ‘GTA 6’ se debe a que, después de tantos años, por fin podremos regresar a Vice City, una ciudad particularmente querida por los seguidores de la franquicia. Pero, ¿recuerdas el gag de introducción de ‘Los Simpson’ titulado ‘LA-Z Rider’?

Homer al estilo de Vice City

Cualquiera que esté familiarizado con la serie de Matt Groening sabe que muchos episodios incluyen un gag del sofá, una escena en torno al momento en el que los protagonistas se sientan frente al televisor. Algunos son cortos, pero hay otros que están más elaborados y precisamente entre ellos se encuentra ‘LA-Z Rider’, un título que juega con la pronunciación de “lazy”, un adjetivo perfecto para Homer, y con el espíritu de ‘Knight Rider’.

El corto, animado por Steve Cutts, se emitió en 2016 como parte de la temporada 27, concretamente en el episodio ‘Adolescentes y mutaciones lácteas’. En esta introducción, Homer se transforma en Joe 'Jaz' Kazinsky, un héroe de físico escultural, chaqueta blanca con las mangas remangadas, camiseta rosa y gafas de sol reglamentarias. Su atuendo se remite a Sonny Crockett, protagonista de ‘Miami Vice’, pero también nos recuerda a la indumentaria de algunos personajes de ‘GTA: Vice City’, entre ellos Lance Vance.

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6 '.

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6 '. / .

En el bando contrario está Fernando Whitmore, un jefe criminal que interpreta Ned Flanders, también supermusculoso, con una apariencia al más puro estilo de los narcotraficantes de ‘Scarface’. De este modo, entre tiroteos, persecuciones y escenas en prisión, la secuencia condensa en aproximadamente un minuto y medio buena parte de la estética asociada a Vice City, con atardeceres, neones, música ochentera y acción desenfrenada.

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No existe ninguna relación oficial entre ‘LA-Z Rider’ y ‘GTA 6’, aunque el parecido resulta comprensible, pues ambos recurren a la imagen de Miami popularizada durante los años ochenta. Rockstar volverá a llevarnos a Vice City en ‘Grand Theft Auto VI’, que llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S.

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