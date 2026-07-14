Transport Fever 3 quiere cumplir tu sueño de dirigir una gran empresa de transportes

Presentado por sus responsables como el simulador de transporte definitivo, ‘Transport Fever 3’ fue anunciado en mayo de 2025 y acaba de recibir nuevos materiales que ponen de relieve varias de las funciones que han demando algunos de los jugadores de la franquicia durante los últimos años, además de dejarnos muestras recogidas de una versión beta del juego.

Elementos renovados

El vídeo en cuestión, grabado íntegramente dentro del juego, muestra cómo Urban Games ha renovado la interfaz de usuario para hacer que su manejo resulte más sencillo. Por ejemplo, será posible diseñar intersecciones con gran precisión, controlar el tráfico por carriles, establecer prioridades para los trenes, consultar datos sobre contaminación y ruido o construir vías específicas para tranvías tanto en superficie como bajo tierra. Estas herramientas permitirán gestionar redes ferroviarias, carreteras, puertos y aeropuertos con mayor libertad. El estudio explicó parte de estas funciones en su presentación dedicada a las infraestructuras.

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Además, el título incorpora un sistema de sonido ambiental que cambia según el bioma, la hora del día y las condiciones meteorológicas, aunque las ciudades también tendrán una actividad sonora propia, mientras que las estaciones, industrias y vehículos modificarán la ambientación conforme aumente su presencia en la zona.

Gestionar vehículos a centenares

El juego base incluirá más de 300 vehículos, con carros tirados por caballos, locomotoras de vapor, trenes de alta velocidad, tranvías, autobuses, camiones, barcos, aviones y helicópteros. Su catálogo abarca más de 125 años de evolución del transporte y permitirá combinar vehículos antiguos y modernos. Los modelos veteranos conservarán su utilidad con el paso del tiempo, por lo que escoger el modelo más moderno no garantizará automáticamente mejores resultados.

La gestión económica será un factor importante

Como puedes imaginar, cada desplazamiento o entrega generará ingresos, mientras que la compra, el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos producirán gastos. Para salir adelante deberás conectar más de 35 industrias, incluidas explotaciones pesqueras y petrolíferas situadas en alta mar, además de transportar mercancías y pasajeros entre numerosas poblaciones. El ruido, contaminación, el tiempo de viaje y la comodidad influirán en el crecimiento de las ciudades y en la satisfacción de sus habitantes.

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Cada ciudadano tendrá una vivienda, un puesto de trabajo y lugares a los que desplazarse, de manera que será posible seguir sus movimientos y comprobar cómo utiliza la red de transportes. Las carreteras y las vías no sufrirán desgaste físico, aunque los vehículos sí necesitarán mantenimiento. Tampoco habrá precios de billetes, clases diferenciadas para los pasajeros ni horarios ferroviarios como función integrada, aunque estos últimos podrían incorporarse posteriormente mediante modificaciones.

Diferencias por regiones

Los mapas estarán formados por cuatro regiones climáticas (templada, tropical, árida y subártica), que contienen islas, desiertos, pantanos, fiordos, bosques, cañones y cordilleras. A este respecto, el generador mediante nodos permitirá combinar varios biomas dentro de un mismo mapa, mientras que el editor ofrecerá herramientas para importar mapas de alturas o modelar el terreno manualmente. El ciclo completo de día y noche también supone una novedad y, durante las noches despejadas, incluso será posible contemplar la Vía Láctea.

Los jugadores podrán gestionar su propia empresa, construir sin límites económicos o completar una campaña basada en más de cien años de historia. También habrá tutoriales, un sistema de ayuda y menú integrado para descargar modificaciones, que podrán utilizarse en distintas plataformas sin pago adicional.

Pruebas cerradas y lanzamiento

Urban Games también ha creado un programa dirigido a creadores de modificaciones con acceso anticipado, apoyo directo del estudio y una compensación económica por su trabajo. Más de 30.000 personas solicitaron participar en las pruebas cerradas y el estudio también anunció una primera ronda destinada a consolas. A todo esto, conviene recordar que ‘Transport Fever 3’ todavía no tiene fecha concreta, aunque Urban Games mantiene su publicación durante 2026.

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Transport Fever 3 - First Look

Video de YouTube sobre Transport Fever 3.

El precio y los requisitos finales para ordenador se anunciarán junto con la fecha. Será un título para un solo jugador y se publicará en PC con Windows, Linux y macOS, además de PS5 y Xbox Series X|S. Como curiosidad, el último vídeo termina mostrando un cohete que estará presente en el juego, aunque el estudio todavía no ha explicado su función.