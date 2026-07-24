'GTA Online' recibe nuevos vehículos, objetivos en 'Golpe al Kortz Center' y mucho más

Rockstar Games ha ampliado esta semana el catálogo de vehículos de alto rendimiento de ‘GTA Online’, con el Pegassi Ignus de persecución y el Grotti Veleno GT como protagonistas. El Ignus de persecución es un vehículo policial que combina la estética del Departamento de Policía de Los Santos con el diseño aerodinámico propio de Pegassi. Este modelo ya está disponible en Warstock Cache & Carry.

Por su parte, el Grotti Veleno GT ya está disponible para todos en Legendary Motorsport como supercoche. Su diseño toma como referencia los modelos italianos y admite modificaciones de rendimiento de Hao’s Special Works en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Enhanced). Los miembros de GTA+ pueden conseguirlo gratis en el Club de coches de Vinewood hasta el 12 de agosto de 2026.

El Grotti Veleno GT. / .

Nuevas pinturas y recompensas

‘GTA Online’ también incorpora un nuevo cuadro como objetivo principal de Golpe al Kortz Center. La pieza de esta semana se titula ‘Invierno en cualquier lugar’ y lleva la firma de Cornelis Mierenneuker. Así que los jugadores que completen el golpe y vendan el objetivo principal por primera vez esta semana recibirán una bonificación adicional, mientras que superarlo sin morir permite conseguir 400.000 GTA$ como parte del desafío semanal, disponible hasta el 29 de julio. La galería también incorpora las obras ‘I Hear Voices’ y ‘Yo germino’, que pueden exhibirse en la mansión o venderse a los compradores del señor Faber.

Además, aquellos que hayan alcanzado el nivel Elitista del programa Coleccionista de arte pueden reclamar sus recompensas hasta el 5 de agosto. También pueden robar ‘El resultado del empeño’, la obra surrealista de Guin, en su primer intento. El lote incluye un descuento de 1.000.000 GTA$ en la ampliación del estudio de arte, la mejora del teclado de la cámara acorazada gratis para el estudio de arte, una escultura del Kortz Center para la mansión y un helicóptero Annihilator furtivo gratis en Warstock Cache & Carry.

Multiplicadores de GTA$ y descuentos en vehículos

Los salarios de socios y escoltas también se cuadruplican hasta el 29 de julio. Las carreras de la Serie HSW ofrecen cinco veces más GTA$ y RP en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Enhanced). Además, ‘Tiempo extra: disputa’ y las series de la comunidad ofrecen el triple de GTA$ y RP.

Descuentos en propiedades, vehículos y armas

El robo del Titan, la misión final de ‘Óscar Guzmán despega de nuevo’, ofrece el doble de GTA$ al completarla por primera vez esta semana. El hangar del aeródromo de McKenzie tiene un 50% de descuento.

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Las pinturas camaleónicas también tienen un 50% de descuento en PS5, Xbox Series y PC (Enhanced). Nueve modelos tienen un 30% de descuento, entre ellos el Benefactor Vorschlaghammer, el Declasse Tulip M-100, el Vapid Retinue Mk II, el Dewbauchee JB 700W, el Pegassi Tempesta, el Karin Technical, el Pegassi Torero, el Enus Windsor Drop y el Pfister 811. El arsenal móvil ha actualizado su inventario con descuentos en armas como la escopeta de combate y el lanzador de PEM compacto, este último con un 40% de descuento para los miembros de GTA+.