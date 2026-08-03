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El Riftbound Regional Qualifier de Barcelona reúne creadores, encuentros y cosplay entre numerosas actividades

Los mejores jugadores del juego de cartas coleccionables (TCG) ambientado en Runeterra competirán del 21 al 23 de agosto en la Fira

Riftbound Regional Qualifier

Riftbound Regional Qualifier

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Riftbound’, el juego de cartas coleccionables ambientado en el universo de Runeterra y desarrollado por Riot Games, celebrará del 21 al 23 de agosto su último Regional Qualifier europeo del año, acompañado de un amplio programa de actividades para jugadores y aficionados. Para todo esto, la Fira de Barcelona acogerá una cita centrada en los mejores jugadores del continente, donde se ofrecerá, además, un completo programa de actividades para todo tipo de público.

Acercarse al universo de Runeterra

Es decir, durante todo el fin de semana, tanto los aficionados como las personas interesadas en descubrir ‘Riftbound’ podrán conocer de cerca el juego mediante demostraciones, actividades abiertas a los asistentes y propuestas inspiradas en el amplio universo de Runeterra. Con esto, a partir del viernes, se podrá conocer a algunas de las figuras más conocidas entre los jugadores, incluidos cosplayers como BMZ y Darka, además de creadores de contenido como CooLife Game, Necrit, Momokun y YamatoCannon.

El evento contará también con una exposición dedicada a algunas de las cartas más raras y codiciadas de ‘Riftbound’, así como mesas de demostración y tutoriales de iniciación para las personas interesadas en aprender a jugar con la ayuda del equipo de Riot Games.

Entradas agotadas

Aquellos que puedan asistir tendrán acceso a una tienda oficial de productos, con artículos exclusivos para el Qualifier de Barcelona, como el pin del evento. En este sentido, aunque las entradas para acudir al evento se agotaron en cuestión de minutos, el torneo podrá seguirse en directo a través del canal oficial del juego y mediante emisiones compartidas con diversos creadores, que retransmitirán tanto la competición como parte de las actividades programadas durante el fin de semana.

Riftbound Regional Qualifier

Riftbound Regional Qualifier / .

El efecto Barcelona

“Los jugadores de Riftbound siguen superando nuestras previsiones más optimistas y no se nos ocurre un lugar mejor que Barcelona para reunirlos con motivo de un Regional Qualifier. Hace poco presentamos nuestros planes para la competición en 2027, una muestra de nuestro compromiso y de la ilusión con la que afrontamos el futuro de Riftbound”, ha declarado Michael Sherman, director de Gestión de Producto de Esports.

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Con este programa, Riot Games plantea el Regional Qualifier de Barcelona como una celebración para los jugadores de ‘Riftbound’ y, en general, para los seguidores del universo de ‘League of Legends’, en la que se reunirán competición de máximo nivel, creadores de contenido, y actividades planteadas para saciar el apetito de los aficionados al juego de cartas coleccionables.

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