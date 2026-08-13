Pearl Abyss hace balance de 'Crimson Desert' y asegura que aún quedan muchas aventuras por descubrir
Repasamos meses de nuevo contenido, elementos promovidos por la comunidad y ajustes desde el lanzamiento del juego
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
Durante la presentación de sus últimos resultados financieros, el equipo directivo de Pearl Abyss ha ofrecido un repaso retrospectivo de las principales novedades añadidas a ‘Crimson Desert’ desde su lanzamiento en marzo de 2026, un periodo en el que el formato de acción y aventura de mundo abierto ha ido creciendo parche a parche, al tiempo que ha recibido un constante goteo de premios y reconocimientos.
Un universo en constante expansión
Desde sus inicios, el mundo de Pywel ha crecido en volumen y aventuras integrando más de 20 contenidos y características inéditas, por encima de las 120 nuevas mascotas y monturas, además de superar los 70 nuevos atuendos, equipos y objetos, además de actualizaciones relacionadas con la personalización, construcción y decoración de viviendas, combate, habilidades y demás.
Esa misma energía se refleja entre sus jugadores, que recientemente han conocido a los ganadores de ‘Beyond the Abyss: Community Challenge’, un concurso mundial de vídeos de jugabilidad celebrado desde junio. Diez propuestas ganadoras (seis vídeos de formato largo y cuatro de formato corto, procedentes de creadores de Francia, España, Estados Unidos, China y Corea del Sur) han sido premiados por su jugabilidad, narrativa y edición. Estos clips muestran desde combates sin armas hasta viajes por Pywel a lomos de las numerosas monturas del juego. Los ganadores recibirán un viaje a la sede de Pearl Abyss, monedas de oro conmemorativas de Crimson Desert y productos especiales.
A lo largo de sus 16 actualizaciones de contenido, Crimson Desert ha mejorado, por ejemplo, su inventario, ha añadido monturas, mejorado su visibilidad, añadido nuevas habilidades para sus personajes y nuevos niveles de dificultad, además de mejorar los controles del teclado y mando. Pero no se quedó ahí; también ha añadido nuevas mascotas, la posibilidad de rejugar jefes finales, monturas especiales, modos de sigilo, minijuegos, ha mejorado las mecánicas de pesca, housing, ha incluido nuevos desafíos y un largo etcétera. Sus últimos parches añadieron nuevo equipamiento, mascotas, la posibilidad de cross-save en PC y consola y, por último, mejoras en el sistema de comercio con el parche 1.16.00.
Millones de unidades vendidas respaldan el formato
Tras su lanzamiento el pasado mes de marzo, ‘Crimson Desert’ ha superado, según Pearl Abyss, más de 6 millones de copias vendidas, algo que ha servido a la compañía para hacerse un hueco entre las mejores desarrolladoras del panorama actual. El juego está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y Apple Mac.
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