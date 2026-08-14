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League of Legends: la LEC XPO vuelve en septiembre con dos días por todo lo alto en Niza

El Jardin Albert 1er acogerá actividades, equipos profesionales y una fiesta al aire libre para seguir la final de verano de la LEC

La LEC XPO vuelve en septiembre.

La LEC XPO vuelve en septiembre.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

La final de verano de la LEC 2026 llevará a los mejores equipos europeos de ‘League of Legends’ (LoL) hasta Niza, pero la competición del Palais Nikaïa no será el único reclamo del fin de semana, porque Riot Games recuperará también la LEC XPO, que durante los días 19 y 20 de septiembre ocupará el Jardin Albert 1er con entrada gratuita y una programación planteada sobre las bases de ‘LoL’ y su escena competitiva profesional.

Ambiente de fiesta

La premisa de la LEC XPO permitirá vivir buena parte del ambiente de la final fuera del estadio a través de actividades repartidas por uno de los espacios más céntricos de la ciudad francesa. La XPO abrirá sus puertas a partir de las 11.00 horas, hora peninsular española, tanto el sábado como el domingo y el primer día permanecerá abierta hasta las 19.00 horas, mientras que la jornada del domingo terminará a las 18.00 horas. Allí se podrán visitar los espacios de colaboradores, además de encontrar actividades relacionadas con otros títulos de la factoría Riot, como ‘Teamfight Tactics’, además de adquirir productos oficiales de la compañía. La organización también ha confirmado la presencia de G2 Esports y Karmine Corp, aunque todavía quedan más equipos por anunciar a medida que se acerque el evento.

La final fuera del estadio

La edición de este año incorpora por primera vez una fiesta de visionado al aire libre dentro del propio recinto de la LEC XPO. En el sentido práctico, el Théâtre de Verdure, situado en el Jardin Albert 1er, se habilitará con todo lujo de detalle para seguir los encuentros del sábado y el domingo junto a otros aficionados, aunque no se disponga de entrada para acceder al Palais Nikaïa.

La LEC XPO vuelve en septiembre.

La LEC XPO vuelve en septiembre. / .

Dos días plenos de League of Legends

La LEC XPO ya ha acompañado anteriores finales de verano y volverá este año con actividades que prolongan la celebración fuera del recinto de competición. La casa de entretenimiento quiere reunir durante el fin de semana a jugadores, público interesado en conocer mejor ‘League of Legends’ y seguidores de los equipos, sin necesidad de contar con una entrada para la competición principal.

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Competición con aire Mediterráneo

Con esto, la final de verano de la LEC 2026 tendrá así una segunda sede en pleno centro de Niza durante ese fin de semana, con actividades gratuitas, presencia de equipos profesionales y la posibilidad de seguir en directo los encuentros al aire libre junto al Mediterráneo. No obstante, habrá que mantenerse alerta porque Riot dará a conocer más participantes y actividades conforme se acerque la fecha del evento.

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