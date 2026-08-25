Badalona decide el campeón europeo y reparte dos billetes para Valorant Champions 2026

Después de seis semanas de competición, solo cuatro aspirantes continúan en la pelea por el VCT EMEA Stage 2 y el desenlace se traslada ahora a Badalona, donde el Palau Olímpic acogerá del 28 al 30 de agosto las últimas eliminatorias de la temporada europea de ‘Valorant’. Los cuatro supervivientes llegan después de un torneo que comenzó con los doce integrantes de la competición regular y posteriormente incorporó a cuatro conjuntos procedentes de Challengers durante los Play-Ins, antes de llegar a unas eliminatorias que han ido reduciendo progresivamente el número de candidatos al título.

El título continental no será el único premio en juego, ya que los dos equipos que alcancen la final asegurarán de manera directa su presencia en ‘Valorant Champions 2026’, que se disputará en Shanghái, mientras el vencedor viajará al campeonato mundial como primer cabeza de serie de EMEA. Las otras dos plazas de la región se determinarán mediante los puntos de campeonato acumulados durante la temporada, de modo que el fin de semana de Badalona también terminará definiendo buena parte de la representación de EMEA en Shanghái.

FUT y Karmine Corp se juegan la final desde el cuadro superior

La jornada del viernes situará frente a frente a FUT Esports y Karmine Corp en la final del cuadro superior, después de que ambos hayan superado la primera semana de eliminatorias sin verse obligados a pasar por el cuadro inferior. FUT superó por 2-0 a Team Liquid en su estreno y posteriormente derrotó por 2-1 a BBL Esports, mientras Karmine Corp se impuso por 2-1 a Enterprise Esports para conservar intactas sus opciones. El vencedor de este cruce conseguirá dos premios de una tacada, el acceso a la gran final del domingo y la clasificación matemática para Champions.

Valorant Champions. / Cedida

La situación será muy diferente unas horas después para Team Liquid y Fire Flux Esports, que llegan a Badalona después de sobrevivir al cuadro inferior y saben que una derrota supondrá el final de su temporada en el Stage 2. Liquid reaccionó a su tropiezo inicial contra FUT derrotando a Eintracht Frankfurt por 2-1 y a Enterprise Esports por 2-0, mientras Fire Flux, procedente de Challengers, ha mantenido vivo su torneo con victorias ante Team Vitality y BBL Esports. El vencedor de este segundo cruce continuará el sábado contra el perdedor del FUT-Karmine Corp, esta vez en una serie al mejor de cinco que decidirá al segundo finalista y, con ello, la segunda plaza directa para Shanghái.

La gran final quedará reservada para el domingo y también se resolverá al mejor de cinco mapas. Allí, los dos últimos supervivientes pelearán por cerrar la temporada como campeones del VCT EMEA Stage 2 y por acudir al Mundial como principal representante europeo, mientras el jugador más valioso de la serie recibirá el premio MVP concedido por OMODA.

España y Francia también se miden en Badalona

El programa competitivo tendrá el sábado un paréntesis con un encuentro de creadores entre España y Francia, programado para las 16.00 horas. Mixwell y ZeratoR encabezan los respectivos combinados en una serie a un único mapa que trasladará una rivalidad histórica al terreno de ‘Valorant’, con SirMaza, Blackelespañolito, Borja, Viizzzm y Nixerino entre las figuras confirmadas para el grupo español, mientras MoMaN, HyP, TakaS y CyvOph acompañarán a ZeratoR en el francés.

Valorant Champions. / Cedida

Mushkaa pondrá música a la final

Antes de que llegue el último enfrentamiento del domingo, la artista catalana Mushkaa actuará a las 17.00 horas con su reinterpretación de ‘VILLAIN (Take a Shot)’, tema asociado a ‘Valorant’ que combina castellano y catalán. Será la primera interpretación en directo de esta nueva versión y formará parte de la ceremonia previa al encuentro que entregará el título europeo.

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Badalona afronta así tres jornadas en las que la competición concentrará prácticamente toda la tensión. FUT Esports y Karmine Corp disponen de la primera oportunidad para clasificarse para la Champions, Team Liquid y Fire Flux deberán sobrevivir a una eliminatoria sin margen para el error y el sábado quedarán definidos los dos contendientes que regresarán al escenario un día después. Tras semanas de grupos, Play-Ins y eliminatorias, el VCT EMEA llega al momento en el que ya no quedan segundas oportunidades.