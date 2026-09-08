Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación del MetroTercer carril en la A-357 y ampliación del bus-VAO del PTAApagones en Málaga por sobrecarga de la redSupermercados que abren este 8 de septiembreEsculturas del PuertoPlazas para profesores en AndalucíaEl Hospital Clínico advierte sobre la fibrosis pulmonarMercado de atacantes para el Málaga CF
instagramlinkedin

E-Sports

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

El francés se impuso en la primera cita del Circuito Profesional correspondiente al Set 18, Foresta Encantada, después de remontar una situación muy complicada

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato.

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato. / Elsotanoperdido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Zakariya ‘ZyK0o’ Olabi se ha proclamado campeón de la Riftbeast Cup, la primera cita del Circuito Profesional de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) correspondiente al Set 18, ‘Foresta Encantada’, después de completar una remontada que terminó con el francés en la posición de privilegio y con una plaza asegurada para la Tactician’s Crown. Pero el escenario no fue el ideal, porque tras la primera ronda de puntuación apenas acumulaba 11 puntos y quedaba lejos de la zona alta, aunque supo reaccionar y su rendimiento cambió por completo durante el tramo final. El jugador galo terminó primero en los dos últimos encuentros y reunió los 39 puntos suficientes para llevarse el título por la mínima.

Un punto separó el título

La pelea por el triunfo llegó prácticamente hasta el final con un Alexandre ‘Bensac’ Mokhefi que terminó segundo con 38 puntos, solamente uno menos que el campeón, mientras el polaco Jakub ‘Kubixon’ Warzecha completó el podio con 33. El triunfo para ZyK0o le supone además repetir victoria dentro del circuito profesional de ‘TFT’, porque el francés ya había ganado anteriormente la Stargazer Cup de EMEA durante el Set ‘Deidades Siderales’, de manera que la Riftbeast Cup se convierte en su segundo título dentro del TPC.

Noticias relacionadas

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato.

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato. / Elsotanoperdido

La Tactician’s Crown ya tiene a ZyK0o

Además del trofeo, el campeón obtiene la clasificación directa para la Tactician’s Crown del Set 18, donde volverá a medirse con algunos de los mejores jugadores del competitivo de ‘Teamfight Tactics’. El Circuito Profesional continuará muy pronto con la Elderwood Cup, programada para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Tras el estreno de ‘Foresta Encantada’, la competición de EMEA encara así su segunda cita con ZyK0o convertido en el primer campeón del nuevo Set y con las siguientes plazas todavía por repartir.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Málaga CF rastrea el mercado de atacantes libres
  2. Andalucía busca profesores para este curso escolar: quiere cubrir 1.118 vacantes en Infantil y Primaria y 2.000 en Secundaria
  3. Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
  4. Cuenta atrás para las polémicas esculturas del Puerto de Málaga: ya hay fecha para su retirada en septiembre
  5. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  6. La pretemporada se pone seria para el Unicaja: La Laguna Tenerife y Real Madrid
  7. Luis Castro, entrenador del Levante, tras el empate contra el Málaga CF: 'El punto en La Rosaleda no es malo
  8. Málaga perderá más de 32.000 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato entre 2025 y 2035, aunque la escolarización en Infantil crecerá

Un hombre arriesga su vida para salvar la de una niña a punto de ser atropellada en México

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Trampantojos

Trampantojos

¿Se está quedando el Universo sin estrellas? Ahora forma la mitad que hace 4.500 millones de años

¿Se está quedando el Universo sin estrellas? Ahora forma la mitad que hace 4.500 millones de años

Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

Tener hormigas en casa no significa que esté sucia: la biología explica qué las atrae y cómo evitar que entren

Tener hormigas en casa no significa que esté sucia: la biología explica qué las atrae y cómo evitar que entren
Tracking Pixel Contents