Prohibiciones
Sony impide que se publique el mod multijugador de The Last of Us Parte II para PC
La cancelación llega tres años después de que Naughty Dog abandonase también su proyecto oficial The Last of Us Online
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
El mod multijugador de ‘The Last of Us Parte II’ para PC finalmente no llegará a manos de los jugadores. Al menos, si atendemos a las explicaciones de su creador, el conocido como Speclizer, que ha recibido una carta enviada en nombre de Sony Interactive Entertainment en la que se le solicita que no publicase el proyecto, poniendo fin a varios meses de trabajo y cuando su estreno estaba previsto para este mismo septiembre.
Adiós a la extensión no oficial
El creador comenzó a trabajar en esta modificación en enero de 2026 como una prueba personal, sin intención inicial de distribuirla. Sin embargo, el proyecto fue creciendo con el paso de los meses hasta convertirse en un multijugador plenamente funcional que ofrece duelos entre jugadores, escenarios diseñados específicamente, selección de equipamiento, emparejamiento y clasificaciones.
Durante el pasado mes de junio compartió un vídeo de casi 25 minutos de juego y confirmó que quería publicarlo en septiembre. Poco después consiguió ampliar los enfrentamientos hasta cuatro contra cuatro e incorporó escenarios como Houses y Seraphite Forest, además de seguir trabajando en la sincronización de animaciones y movimientos para conservar buena parte de las sensaciones del juego original.
El desarrollo estaba ya muy avanzado
En agosto comenzaron incluso las pruebas con emparejamiento público, a medida que Speclizer añadía nuevas mecánicas y equipamiento financiado en parte mediante Patreon, donde algunos seguidores podían acceder anticipadamente a determinadas versiones mientras continuaban las pruebas, aunque por ahora no existe ninguna confirmación de que este sistema haya motivado la intervención de Sony.
La casa japonesa no ha explicado las razones de su intervención y tampoco sabemos si la compañía ha solicitado eliminar todo el material desarrollado. Por ahora, lo único dato confirmado es que esta versión multijugador de ‘The Last of Us Parte II’ no será distribuida.
El multijugador oficial prometido y posteriormente cancelado
El freno a la publicación de este contenido tiene además un antecedente difícil de ignorar, ya que Naughty Dog trabajó durante años en ‘The Last of Us Online’, un proyecto multijugador independiente nacido durante el desarrollo de ‘The Last of Us Parte II’ y cancelado oficialmente en diciembre de 2023.
El estudio explicó entonces que mantener un juego de este tipo habría obligado a dedicar una enorme cantidad de recursos a nuevos contenidos, comprometiendo el desarrollo de sus aventuras para un jugador. Así que la desarrolladora optó finalmente por abandonar aquel proyecto y mantener sus recursos en las aventuras narrativas.
Adiós al multijugador
La modificación creada por Speclizer había terminado recuperando parte de aquella vertiente competitiva perdida y ofrecía en PC una experiencia con numerosos elementos heredados de ‘Factions’, el multijugador incluido en el primer ‘The Last of Us’. Su estreno parecía próximo, pero la petición de Sony pone punto final a una iniciativa que había terminado convirtiéndose en un proyecto mucho mayor que aquella prueba personal iniciada a principios de año.
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