"Te quiero" de Nino Bravo ha sido canción que ha otorgado la primera pegatina del día a Óscar.

Óscar ha convencido al equipo de casting y se ha llevado el número 6050: "Es muy guay, pero es una situación un poco rara porque no me esperaba ser el primero, la verdad. Mi madre lleva en cola desde las 4 de la mañana, yo he venido más tarde porque tenía que descansar la voz”, comenta tras recibir la pegatina.

Estudiante de Matemáticas en la UMA, Óscar se presenta por primera vez a OT, aunque su experiencia sobre los escenarios le avala: “Llevo cantando desde los 12 años. He participado ya en unos cuantos programas como La Voz Kids, Idol Kids o Tierra de Talento. Si entro en la academia, las matemáticas las tendremos que parar... ya veremos si se recuperan con el tiempo”, bromea.