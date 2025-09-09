La delegación de Violencia de Género del ministerio de igualdad ha confirmado que el caso de la mujer hallada fallecida en una vivienda del barrio sevillano de Valdezorras es una caso de violencia de género. Con este caso se elevan a 8 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en Andalucía, 27 en España, y 1321 desde el año 2003 cuando se empezaron a recopilar datos. El detenido continúa en dependencias policiales y podría pasar a disposición judicial mañana o pasado, agotando el plazo de las 72 horas. Los hechos ocurrieron el domingo por la mañana y según fuentes de la investigación fue el detenido quien alertó a los servicios sanitarios. Cuando los agentes se personaron en la vivienda se encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 47 años con herida de arma blanca en el abdomen.