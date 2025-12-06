Las lluvias vuelven a Andalucía
En los próximos días, Andalucía estará marcada por la llegada de varios frentes que dejarán lluvias en buena parte de la comunidad, según la Aemet. Además, la niebla que ya ha causado caos aéreo y vuelos desviados en Sevilla, Jerez y Granada podría repetirse durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo. Más información
