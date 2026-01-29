Atlas News

La Guardia Civil rescata en una lancha a varias mascotas tras las inundaciones en Jerez de la Frontera

La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas y a varias mascotas y animales domésticos de sus viviendas por las inundaciones en la zona de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete por la subida del río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera. También ha sido rescatada una persona de su vehículo atrapado en el agua en la carretera A381.