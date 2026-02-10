Álex Zea

Entrevista con el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes en el Aquaforum, organizado por La Opinión de Málaga, que el Gobierno andaluz está ultimando los pasos para licitar el estudio de alternativas de la presa de Cerro Blanco, una infraestructura considerada clave para el sistema hidráulico de la provincia de Málaga. En esta charla con La Opinión detalla los nuevos proyectos de infraestructuras en los que trabaja su Consejería, el precio del agua, su sostenibilidad y los daños causados en el campo andaluz por el tren de borrascas que ha sufrido la región. . [Más información]