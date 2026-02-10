Secciones

Es noticia
Presa de Cerro BlancoEstafa en MálagaYacimientoAplicación saludAlquilerEmbalsesEstafa del 'sexo annal'HuelgaVuelta de Andalucía
instagramlinkedin
Entrevista con el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco

Entrevista con el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco

Álex Zea

Entrevista con el consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco

Álex Zea

RRSS WhatsAppCopiar URL

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de AndalucíaRamón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes en el Aquaforum, organizado por La Opinión de Málaga, que el Gobierno andaluz está ultimando los pasos para licitar el estudio de alternativas de la presa de Cerro Blancouna infraestructura considerada clave para el sistema hidráulico de la provincia de Málaga. En esta charla con La Opinión detalla los nuevos proyectos de infraestructuras en los que trabaja su Consejería, el precio del agua, su sostenibilidad y los daños causados en el campo andaluz por el tren de borrascas que ha sufrido la región. . [Más información]

TEMAS

Tracking Pixel Contents