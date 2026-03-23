Juanma Moreno anuncia la fecha de las elecciones andaluzas: serán el domingo 17 de mayo / La Opinión

Juanma Moreno anuncia la fecha de las elecciones andaluzas: serán el domingo 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado esta tarde de forma urgente para anunciar la fecha de disolución del Parlamento andaluz y de la convocatoria electoral. Durante las últimas semanas se han barajado varias fechas para la cita electoral entre los meses de mayo y junio. Finalmente, de forma sopresiva, el presidente andaluz ha convocado una comparecencia urgente para desvelar la incógnita. Serán el domingo 17 de mayo.