Carlos Doncel

VÍDEO | El alcalde de Adamuz estalla en plena campaña electoral

Con semblante serio, tono de enfado, frente al Parlamento de Andalucía y en la recta final de la campaña. Así ha comparecido este martes el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, para denunciar que Juanma Moreno "ha usado políticamente" el accidente ferroviario durante el último debate electoral. Una "manipulación" y una "pérdida de lealtad institucional" que le ha llevado a cargar contra la gestión de la tragedia: "Llegaron antes los alcaldes de otros pueblos que las ambulancias".

"Hasta este pasado lunes, he estado manteniendo la lealtad institucional, siendo totalmente fiel a lo que se ha ido diciendo con tal de que la investigación siguiera adelante", ha recalcado este regidor socialista, que ha estado acompañado asimismo por los alcaldes de Montoro, Villafranca y Pedro Abad. "Pero me sorprendió ver la manipulación durante el debate electoral del presidente Juanma Moreno. Y no me podía quedar callado ni un día más".

"Tengo los datos de las cámaras de tráfico de mi pueblo, con las que hizo un estudio el jefe de la Policía Local. Y hasta las 20:40 de aquella noche, casi una hora después, solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo para ir al accidente", asegura Rafael Ángel Moreno. "No pasaron 40 ni 38, pasaron nueve. Es que llegaron los alcaldes de otros pueblos antes que las ambulancias".