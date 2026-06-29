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EN DIRECTO: Debate de investidura en el Parlamento Andaluz

La Opinión

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El debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía estuvo marcado por la incógnita sobre el apoyo de Vox, clave para que el candidato del PP-A a la reelección pudiera alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación.

El presidente en funciones de la Junta afrontó la sesión después de que el PP-A y Vox mantuvieran varias semanas de negociaciones para facilitar su investidura y garantizar la gobernabilidad de Andalucía. Los populares llegaron al debate con 53 diputados, dos menos de los necesarios para repetir la mayoría absoluta de la anterior legislatura, mientras que Vox contaba con 15 escaños. Más información

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