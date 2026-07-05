DIRECTO | Toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía / La Opinión

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DIRECTO | Toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía en un acto institucional que se celebra en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza en Sevilla, y al que está prevista la asistencia de unas 300 personas.

La ceremonia arranca a las 9.30 horas y llega después de que Moreno fuera investido el jueves, en segunda votación en el Parlamento andaluz, como presidente de la XIII legislatura. El líder del PP-A recibió el apoyo de los 53 diputados populares y de los 15 parlamentarios de Vox, formación con la que ha suscrito un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía.