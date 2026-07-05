L.O.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El PSOE-A advierte del inicio de la nueva etapa de Juanma Moreno

La portavoz adjunta del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado hoy que la toma de posesión de Moreno Bonilla marca el inicio de una nueva etapa política en la comunidad, a la que ha definido como la de “Juanma Moreno, el malabarista”.

Para la dirigente socialista, durante los próximos cuatro años se verá a un presidente “haciendo equilibrios permanentemente entre lo que dice y lo que firma”. Más información