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El PSOE-A advierte del inicio de la nueva etapa de Juanma Moreno

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L.O.

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El PSOE-A advierte del inicio de la nueva etapa de Juanma Moreno

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La portavoz adjunta del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado hoy que la toma de posesión de Moreno Bonilla marca el inicio de una nueva etapa política en la comunidad, a la que ha definido como la de “Juanma Moreno, el malabarista”.

Para la dirigente socialista, durante los próximos cuatro años se verá a un presidente “haciendo equilibrios permanentemente entre lo que dice y lo que firma”. Más información

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