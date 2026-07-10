La Opinión

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Incendio en Los Gallardos, Almería: fuego descontrolado y muy agresivo

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, deja doce personas fallecidas y se convierte en el fuego con consecuencias humanas más graves registrado hasta ahora en Andalucía. Algunas de las víctimas son localizadas en el interior de vehículos en una pedanía de Bédar, después de que el rápido avance de las llamas complique las rutas de evacuación.

La emergencia obliga a desalojar varias zonas de Los Gallardos y Bédar, entre ellas Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico Miraflores. Un total de 54 personas permanecen acogidas en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, mientras que Lubrín habilita su teatro y el polígono industrial para atender a cerca de un centenar de evacuados.

La evolución del fuego motiva la activación del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía y la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias, que despliega 150 militares. A ellos se suman alrededor de 150 profesionales de la Junta, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de extinción, cuatro autobombas, unidades médicas y equipos de coordinación.

Además de las víctimas mortales, una mujer permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas con quemaduras y otra persona necesita atención hospitalaria por intoxicación de humo. Otros cuatro afectados reciben asistencia por problemas respiratorios y lesiones leves.

El 112 Andalucía gestiona más de 150 llamadas relacionadas con el incendio. Los primeros avisos sitúan el origen en el entorno del kilómetro 511 de la N-340. Varios alertantes señalan la posible caída de un cable eléctrico como causa inicial, aunque este extremo queda pendiente de confirmación por la investigación.

Las autoridades piden a la población que no se acerque a la zona afectada, que evite utilizar caminos no autorizados y que siga en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia.