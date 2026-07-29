Gloria Pérez

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¿Qué partido político puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía?

Esa es la misma pregunta que el barómetro del Centra ha hecho a los andaluces. El partido preferido vuelve a ser el PP de Juanma Moreno, aunque la gran sorpresa esta vez ha sido el sorpasso de Adelante Andalucía, que se ha hecho con un segundo puesto en el ranking de favoritos, superando al PSOE de María Jesús Montero y a la ultraderecha de Manuel Gavira, que ya se ha instalado por primera vez en los despachos de la sede de la presidencia de San Telmo.

El ascenso de los de José Ignacio García confirma la confianza que recibió en las urnas el pasado 17 de mayo, cuando cuadruplicó sus escaños en la cámara autonómica.

Aun así, la otra gran sorpresa del estudio está en las respuestas a la misma pregunta en el ámbito nacional. Los andaluces creen que el PP de Moreno puede dar una mejor respuesta a sus problemas que el PP de Feijóo.

No ocurre lo mismo en el PSOE ni en Vox, pues Pedro Sánchez genera más confianza que María Jesús Montero y Santiago Abascal más que Manuel Gavira, por apenas un par de puntos porcentuales.