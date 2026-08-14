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Andalucía empieza a ver la luz ante uno de los incendios más voraces de su historia, el de Niebla

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Andalucía empieza a ver la luz ante uno de los incendios más voraces de su historia, el de Niebla

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Andalucía empieza a ver la luz ante uno de los incendios más voraces de su historia. El fuego de Niebla (Huelva) ha devorado unas 40.000 hectáreas y más de 600 personas siguen alejadas de sus hogares, aunque algunos afortunados ya han podido regresar. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado trabajando durante toda la noche con maquinaria pesada parar perimetrar el incendio y realizar labores de ataque directo y liquidación por el flanco izquierdo del fuego.

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