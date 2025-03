El mítico Roman Roy de 'Succession', ganador del Oscar al mejor actor (relativamente) secundario por su papel en 'A real pain', sabía que debía hacer un discurso corto, pero se explayó vivamente y dejó un momento íntimo memorable. Recordó a su mujer Jazz, presente en el patio de butacas, cierta promesa. "Después de que ganara el Emmy, estábamos paseando por un parking… Y me dice, 'Oh, Dios, me acabo acordar [de que te daría un tercer hijo si ganabas el Emmy]! Supongo que te debo el tercero'. Yo me giré y le dije: 'En realidad, quiero cuatro'. Y se dio la vuelta para decirme –o sea, juro por Dios que esto pasó hace poco más de un año–: 'Te daré cuatro cuando ganes el Oscar'". Llamó a Jazz "mujer de poca fe", pidió perdón por ganar otra vez y la animó a que se pusieran con el tema. Ella soltó un sonado "¡no!" entre risas.