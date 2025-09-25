La Opinión

Cola de entrada a la Comic-Con Málaga

La cuenta atrás ha terminado. Málaga se convierte desde hoy y hasta el domingo en la capital del fandom del sur de Europa. La San Diego Comic-Con Málaga ha dejado de ser un sueño para ser ya una realidad, para los más de 100.000 fans que se esperan de más de 20 nacionalidades distintas. Una edición épica por muchos motivos, empezando por ser la primera vez que un evento ocupa el 100% de la superficie de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), y, además, añade 22.000m2 de exterior en forma de ''Village'' con atracciones, zona gastronómica, un escenario con programación propia y muchas sorpresas más.