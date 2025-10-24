Lucía Feijoo Viera

El Picasso perdido es hallado en Madrid: la Policía sospecha que nunca salió de la ciudad

La Policía Nacional ha recuperado en Madrid la obra de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra', desaparecida a principios de octubre durante su traslado a una exposición en Granada. Según las primeras conclusiones de la investigación, el cuadro podría no haber llegado a ser cargado en el camión de transporte que debía llevarlo al Centro Cultural CajaGranada, donde iba a formar parte de la muestra Bodegón. La eternidad de lo inerte. La pieza, un pequeño gouache enmarcado de 12,7 por 9,8 centímetros, está valorada en unos 600.000 euros y pertenece a una colección particular. Los agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico mantienen abierta la investigación, mientras que especialistas de Policía Científica han inspeccionado el paquete en el que se ha hallado la obra, confirmando que se trata del original del artista malagueño. La denuncia por desaparición fue presentada por CajaGranada Fundación el pasado 10 de octubre, tras comprobar que la pintura no había llegado junto al resto de las 56 obras transportadas desde Madrid. Por entonces, la Policía introdujo los datos del cuadro en su base de obras de arte sustraídas ante la posibilidad de un robo o extravío.