Renée Zellweger inaugura en Londres una estatua de Bridget Jones
Renée Zellweger estuvo en Londres el lunes para inaugurar una nueva estatua de uno de sus personajes más famosos: Bridget Jones. La figura, basada en la creación de la autora Helen Fielding, se une al recorrido "Scenes in the Square" en Leicester Square, junto a estatuas de Harry Potter, Batman, Paddington, la Mujer Maravilla y Mary Poppins. Fielding también asistió a la inauguración, junto con los protagonistas de "Bridget Jones", Sally Phillips, Leo Woodall y Chiwetel Ejiofor, y el director Michael Morris.
