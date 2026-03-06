Gloria Pérez

Arranca el Festival de Cine de Málaga 2026

Málaga está ultimando los preparativos para la inauguración este viernes de su 29º Festival de Cine en Español, que contará con 12 largometrajes españoles y 10 iberoamericanos en su sección competitiva, además de otras 19 películas españolas y 2 iberoamericanas fuera de concurso. La lluvia ha dado una tregua, permitiendo avanzar en los trabajos de decoración y la colocación de la alfombra roja en los lugares más emblemáticos del centro histórico, aunque se espera que las precipitaciones puedan afectar la gala inaugural. Más información